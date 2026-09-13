Les BRICS abandonnent l'idée d'une monnaie unique : les décisions clés du sommet de Delhi

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Les BRICS abandonnent l'idée d'une monnaie unique : les décisions clés du sommet de Delhi

À l'issue du 18e sommet des BRICS, qui s'est tenu au centre « Bharat Mandapam » à New Delhi, en Inde, la Déclaration de New Delhi, composée de 140 points, a été adoptée.

L'un des sujets les plus débattus du sommet, celui d'une monnaie unique pour le bloc, a été officiellement clos. Le secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères, Sudhakar Dalela, a confirmé lors d'un point de presse à New Delhi que l'alliance n'envisage pas la création d'une monnaie commune.

L'accent a été mis non pas sur une monnaie artificielle unique, mais sur l'utilisation directe des monnaies nationales de chaque pays dans le commerce et les investissements mutuels. À cette fin, des mécanismes de transaction alternatifs sont en cours d'élaboration pour rendre les paiements internationaux plus rapides, moins coûteux et plus sûrs.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a souligné dans son discours que les institutions internationales créées au milieu du XXe siècle — l'ONU, son Conseil de sécurité, le FMI et la Banque mondiale — ne reflètent plus les réalités actuelles, appelant à des réformes globales tenant compte des intérêts des pays en développement (« Sud global »).

La déclaration a également approuvé des initiatives telles que la restauration urgente de l'organe d'appel de l'OMC, la limitation des sanctions unilatérales et des tarifs protectionnistes, l'expansion du financement des projets d'infrastructure en monnaies nationales via la Nouvelle Banque de développement (Banque des BRICS) dirigée par Dilma Rousseff, et le lancement de la « Bourse des céréales des BRICS ».

Ces décisions revêtent une importance capitale pour l'Ouzbékistan, notamment en termes de commerce extérieur sans restrictions de tiers, de règlement direct en monnaies nationales avec les principaux partenaires et d'expansion des opportunités de corridors logistiques alternatifs.

En 2027, la présidence des BRICS passera à la Chine et le 19e sommet se tiendra à Pékin.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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