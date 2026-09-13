Une adolescente de 14 ans souffre pendant des mois après avoir utilisé des produits anti-âge

Sienna Sorby, 14 ans, a lutté contre des problèmes de peau pendant plusieurs mois après avoir testé des produits de soin pour adultes lors d'une soirée pyjama avec une amie.

La jeune fille a expliqué qu'elle était curieuse d'essayer les produits car leur emballage semblait très « joli et esthétique ». Cependant, les produits étaient destinés à la peau des adultes. Le lendemain matin, la peau de Sienna était tendue, a commencé à démanger et son visage s'est couvert de taches rouges.

Cet incident s'est produit en février 2026. Sienna savait que les produits étaient anti-âge, mais elle n'avait pas compris qu'ils n'étaient pas adaptés à son âge.

« Nous avons vu les produits pour adultes et nous avons été intriguées. Je ne les avais jamais utilisés auparavant, mais ils semblaient très esthétiques et jolis », a-t-elle déclaré.

Comme l'état de sa peau ne s'améliorait pas, Sienna a consulté un médecin. Elle a raconté que ses paupières étaient rouges et très sèches, et qu'une éruption cutanée rouge était apparue sur sa mâchoire et ses joues après les démangeaisons. Ce problème a également affecté ses projets : elle devait participer à un défilé de mode avec cinq marques et à trois séances photo, mais elle a dû en annuler deux.

Les médecins ont supposé que sa barrière cutanée pouvait être endommagée et ont recommandé l'utilisation de la thérapie par lumière rouge pendant le processus de soin. La réaction a maintenant disparu, mais Sienna a déclaré qu'elle luttait toujours contre la sensibilité et la sécheresse de la peau.

Les experts sont également préoccupés par l'intérêt croissant des jeunes pour les cosmétiques destinés aux adultes. Selon les rapports, même des enfants de 8 ans demandent des produits de soin coûteux promus par des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'Association britannique des dermatologues a averti que certains ingrédients, notamment les acides exfoliants, peuvent endommager la peau jeune.

Sienna a conseillé aux jeunes de ne pas utiliser de produits anti-âge, d'acides et de rétinol sans comprendre s'ils sont adaptés à leur âge.

« Les soins de la peau peuvent être amusants, mais les jeunes doivent utiliser des produits adaptés à leur âge », a-t-elle déclaré.

Marie, la mère de Sienna, a souligné qu'il devrait y avoir des avertissements plus clairs sur les produits indiquant s'ils sont adaptés ou non aux enfants et aux adolescents. Selon elle, les enfants peuvent prendre soin de leur peau, mais il est nécessaire de fournir suffisamment d'informations et d'explications sur le choix de produits sûrs et adaptés à l'âge.