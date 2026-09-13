Un homme distrait par son téléphone chute du deuxième étage

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Un homme distrait par son téléphone chute du deuxième étage

Sur un chantier de construction au Vietnam, un homme distrait par son téléphone est tombé du deuxième étage. Les images choquantes de l'incident ont été capturées par une caméra de surveillance, rapporte Haberler.

Il s'est avéré que l'homme était venu sur le site pour superviser les travaux. En marchant au deuxième étage, il regardait l'écran de son téléphone. C'est pourquoi il n'a pas remarqué la grande ouverture dans le plancher devant lui.

Quelques secondes plus tard, l'homme est tombé dans le vide jusqu'à l'étage inférieur. La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des internautes.

Certains rapports indiquent que l'homme a subi plusieurs blessures lors de la chute et a été transporté à l'hôpital. Cependant, aucune information fiable sur son état de santé actuel n'a été communiquée.

Cet incident démontre une fois de plus qu'une seconde d'inattention dans des zones dangereuses comme les chantiers peut entraîner de graves conséquences.

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Charos
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