Le mois d'août 2026 a été le mois d'août le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale. Les experts ont annoncé qu'un nouveau record de réchauffement climatique a été atteint ce mois-ci.

Selon les données du service climatique européen Copernicus, la température moyenne de l'air à la surface de la Terre en août était de 16,96 degrés. Ce chiffre est légèrement supérieur au record de juillet 2023, et le mois d'août 2026 partage le titre de mois le plus chaud de tous les temps avec juillet 2023.

La situation dans les océans a également atteint des niveaux records. En août, la température moyenne de surface des océans du monde, hors régions polaires, était de 21,07 degrés , ce qui constitue le chiffre le plus élevé pour les mois d'août. Les 24 et 25 août, l'indicateur quotidien a atteint 21,11 degrés.

Les scientifiques citent le réchauffement climatique, exacerbé par les activités humaines, comme l'une des causes principales de cette chaleur. Parallèlement, le phénomène El Niño qui s'intensifie dans l'océan Pacifique, contribue également à la hausse des températures.

Fait intéressant, l'été de juin à août 2026 a également été l'un des étés les plus chauds de l'histoire des observations mondiales. L'Europe occidentale a connu son été le plus chaud jamais enregistré.