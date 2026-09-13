Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 septembre. Cette date, qui semble être un jour ordinaire du calendrier, est riche en événements très variés. D'un côté, c'est une journée internationale dédiée au chocolat, et de l'autre, elle marque un tournant dans l'histoire de la criminalistique, un record célèbre lié à la température mondiale et l'arrivée au pouvoir d'une figure historique.

Le 13 septembre revêt également une importance particulière pour la culture ouzbèke et le football mondial.

13 septembre — Journée internationale du chocolat

Aujourd'hui la Journée internationale du chocolat est célébrée. Cette date coïncide avec l'anniversaire de l'un des représentants les plus célèbres de l'industrie du chocolat, Milton Hershey, né le 13 septembre 1857.

Il est intéressant de noter que le 13 septembre est différent de la Journée mondiale du chocolat célébrée le 7 juillet. En d'autres termes, il existe plusieurs dates distinctes dédiées au chocolat dans le calendrier.

L'histoire du chocolat remonte à plusieurs millénaires. Si les peuples de l'ancienne Mésoamérique consommaient le cacao comme boisson, il s'est ensuite répandu dans le monde entier via l'Europe pour devenir la friandise populaire d'aujourd'hui.

1902 — Les empreintes digitales deviennent une preuve cruciale pour résoudre un crime

Le 13 septembre 1902 est marqué comme l'un des jours importants de l'histoire de la criminalistique.

En Grande-Bretagne, la première affaire célèbre impliquant l'utilisation d'empreintes digitales laissées sur une scène de crime comme preuve devant un tribunal a été examinée à cette date. Au tribunal d'Old Bailey à Londres, une nouvelle approche criminalistique a été utilisée pour confirmer une accusation sur la base d'empreintes digitales.

Cet événement a contribué par la suite à accroître l'importance des empreintes digitales dans l'identification des personnes et les enquêtes criminelles.

Aujourd'hui, la dactyloscopie est l'une des méthodes les plus largement utilisées en criminalistique.

1922 — L'incident des « 57,7 degrés » en Libye

Le 13 septembre 1922, une température très élevée, d'environ 58°C , a été enregistrée dans la région d'El-Azizia en Libye.

Pendant de nombreuses années, ce chiffre a été reconnu comme la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Cependant, l'Organisation météorologique mondiale a mené une enquête spéciale, a découvert de graves erreurs de mesure et a annulé ce record.

C'est pourquoi, aujourd'hui, il n'est pas correct de qualifier le chiffre de 57,7–58°C de record mondial officiel actuel.

Néanmoins, la date du 13 septembre reste associée à cet événement météorologique historique.

1953 — Khrouchtchev accède à la tête de l'URSS

Le 13 septembre 1953, Nikita Khrouchtchev a été élu premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique.

Khrouchtchev a dirigé le parti jusqu'en 1964, présidant une période importante et controversée de l'histoire de l'URSS. Sous son ère, la critique du culte de la personnalité de Staline et la politique de « déstalinisation » ont commencé.

Ainsi, le 13 septembre est devenu l'un des points de bascule de l'histoire politique de l'Union soviétique.

1989 — Création du Prix d'État Alisher Navoï

En 1989, en Ouzbékistan, un prix d'État lié au nom du grand penseur et poète Alisher Navoï a été créé.

Ce prix a été établi comme l'une des récompenses d'État importantes visant à encourager le travail créatif dans les domaines de la littérature, de l'art et de la culture.

Le fait qu'il porte le nom d'Alisher Navoï démontre une fois de plus la place de la littérature ouzbèke et du patrimoine spirituel national dans la vie de la société.

1989 — Naissance de Thomas Müller

Le 13 septembre 1989, Thomas Müller, connu pour son style unique dans l'histoire du football allemand, est né.

Müller a été champion du monde en 2014 avec l'équipe nationale d'Allemagne. Il a également joué au plus haut niveau pour le « Bayern » pendant de nombreuses années, devenant l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club.

En raison de ses mouvements uniques et de son positionnement sur le terrain, il est surnommé « Raumdeuter » — « l'interprète de l'espace » .

Müller fête ses 37 ansle 13 septembre.

13 septembre — la rencontre de différentes époques en une seule date

Ainsi, la date d'aujourd'hui combine simultanément l'histoire du chocolat, la criminalistique, les observations climatiques et météorologiques, la politique de l'Union soviétique, la culture ouzbèke et le football mondial .

En particulier, alors que l'incident de la température en Libye en 1922 montre que les records historiques peuvent être révisés avec le temps, l'affaire des empreintes digitales de 1902 marque le début d'une nouvelle ère dans le progrès de la criminalistique.

En ce sens, le 13 septembre n'est pas une date de calendrier ordinaire — c'est un jour où se rejoignent les traces laissées dans différents domaines de l'histoire.