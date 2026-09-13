Maresca fait l'éloge de sa nouvelle star avant le derby : Le choc entre City et United aujourd'hui

L'un des affrontements les plus intenses et passionnés du football mondial, le « Derby de Manchester », attire aujourd'hui le regard de millions de fans vers l'Angleterre. Dans ce nouveau choc captivant de Premier League, Manchester Cityaccueille son rival acharné,Manchester Unitedsur son terrain. À la veille de ce grand match, l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, s'est exprimé en conférence de presse sur l'une des recrues phares du mercato estival : le milieu de terrain Enzo Fernández, arrivé de Chelsea, louant sa contribution et son caractère de gagnant. Avec un bilan parfait jusqu'ici et partageant la tête du classement avec Arsenal, City ne vise que les trois points dans ce duel crucial. Quelles qualités Maresca a-t-il mises en avant chez Fernández, quelle est la situation des deux clubs au classement et qui fêtera la victoire ce soir à Manchester ?

« Il a un véritable esprit de gagnant » : L'évaluation de Maresca sur son nouveau protégé

L'entraîneur de Manchester City a encensé le talent de la star argentine lors d'une interview accordée à ESPN :

Esprit de gagnant et éducation : « Rien qu'en écoutant ses coéquipiers, on voit qu'il possède une mentalité de vainqueur. Les joueurs qui ont déjà remporté des trophées et qui savent ce qu'est la victoire sont cruciaux pour notre équipe. Il travaille dur chaque jour et son éducation est exemplaire », a déclaré Maresca ;

Un leader travailleur et responsable : Le coach a souligné que l'équipe a besoin précisément de ce type de joueurs, qui se donnent à fond à chaque match et ne fuient pas leurs responsabilités ;

Passes décisives et agressivité offensive : « Il est excellent dans la surface, tant à la finition qu'à la passe décisive. Il a beaucoup mûri en tant que leader et se montre comme un véritable chef sur le terrain », a conclu le technicien.

Le transfert choc de l'été : De Londres à Manchester

L'arrivée d'Enzo Fernández dans le camp des Citizens a été l'un des événements les plus inattendus de la saison :

Achat direct depuis Chelsea : Recruté lors du mercato estival en provenance du club londonien, Fernández s'est rapidement adapté au schéma tactique de Manchester City ;

Équilibre au milieu de terrain : L'apparition du champion du monde argentin dans l'entrejeu a insufflé une nouvelle dynamique à l'équipe, non seulement dans la construction du jeu, mais aussi dans la récupération et le pressing ;

Grande responsabilité pour le derby : Dans le choc d'aujourd'hui contre United, Enzo est attendu comme l'un des principaux chefs d'orchestre au milieu de terrain.

Rapport de force avant le derby : La course au sommet et le retard de United

À l'approche de la rencontre, les trajectoires des deux clubs de Manchester semblent radicalement opposées :

City et Arsenal en tête : Avec un parcours sans faute, Manchester City n'a pas encore perdu le moindre point et mène la danse aux côtés d'Arsenal ;

Manchester Unitedà la 11e place :Les « Red Devils », en manque de régularité en ce début de saison, occupent la 11e place avec seulement 4 points, mais le prestige du derby les pousse à jouer pour la victoire ; Lutte pour l'honneur de la ville :

Malgré l'écart au classement, les derbies se jouent toujours sur la volonté et le mental, promettant aux fans une soirée riche en buts. L'Etihad Stadium sera une fois de plus le théâtre d'une lutte acharnée entre deux grands clubs. Tandis que les hommes d'Enzo Maresca tenteront de défendre leur place de leader, leurs voisins chercheront à contester leur suprématie sur la ville.

Selon vous, Enzo Fernández sera-t-il le héros du derby avec un but ou une passe décisive ? Manchester City poursuivra-t-il sa marche en avant ou Manchester United est-il capable de créer la surprise à l'extérieur ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse brûlante avant le derby avec tous les fans de Premier League et de Manchester !

Sizningcha, bugungi katta derbida Enso Fernandes hal qiluvchi gol yoki assist bilan bahs qahramoniga aylana oladimi? «Manchester Siti» peshqadamlik poygasidagi yurishini davom ettiradimi yoki «Manchester Yunayted» safarda kutilmagan sensatsiya ko‘rsatishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va derbi oldidan tayyorlangan ushbu qaynoq tahlilni barcha APL hamda Manchester ixlosmandlariga ulashing!