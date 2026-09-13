Les ventes de l'iPhone 18 Pro démarrent à un niveau record en Chine

Les derniers appareils phares d'Apple ont suscité un intérêt encore plus grand que prévu sur le marché chinois. Les précommandes pour la série iPhone 18 Pro ont été lancées dans le pays et le premier lot a été entièrement épuisé en peu de temps. Cette forte demande illustre clairement les tendances actuelles du marché des smartphones et le besoin des consommateurs pour les nouvelles technologies. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, le prix de départ des nouveaux smartphones en Chine commence à 10 000 yuans. Dès les premières heures, des délais de livraison prolongés ont été observés sur le site officiel pour certaines configurations, tandis que des pénuries temporaires et des retards de livraison ont été signalés sur certaines plateformes de vente.

Chiffres records sur la plateforme Taobao

Selon les données de Taobao, l'une des plus grandes plateformes de vente en Chine, les ventes de la série iPhone 18 Pro ont plus que doublé au cours de la première heure suivant le lancement des précommandes par rapport aux chiffres de l'iPhone 17 Pro de l'année dernière. Cette situation confirme une fois de plus que les fans de la marque attendent avec impatience les nouveaux flagships de nouvelle génération présentés chaque année.

Selon les statistiques de vente, la version iPhone 18 Pro Max avec 256 GB de stockage et en couleur bordeaux a été la plus populaire auprès des acheteurs le premier jour. De plus, il a été rapporté que lors de la première nuit d'ouverture des précommandes sur la plateforme Taobao Flash Sale, le volume total des ventes de produits Apple a augmenté de plus de 25 fois par rapport au chiffre quotidien habituel.

Livraison et plans futurs

Face à cette forte demande, les représentants de la plateforme ont tenté de rassurer les acheteurs. Ils ont souligné que la plateforme dispose d'un stock suffisant de nouveaux smartphones et que les configurations les plus populaires seront régulièrement réapprovisionnées. Plus de 4000 magasins agréés à travers la Chine assurent un processus de livraison continu.

Selon les experts, une fois que les appareils seront en vente libre, grâce à l'excellence du système logistique, les acheteurs de certaines régions pourront recevoir leurs commandes en seulement 18 minutes. Cela démontre à quel point la chaîne d'approvisionnement d'Apple sur le marché asiatique est efficace.