En Norvège, la princesse est décédée deux semaines après le roi

La famille royale norvégienne a été frappée par une série d'événements tragiques. Deux semaines après le décès du roi Harald V, sa sœur, la princesse Astrid, âgée de 94 ans, est également décédée.

La Maison royale de Norvège a annoncé que la princesse est décédée le 11 septembre. Elle était la sœur de Harald V, décédé le 28 août à l'âge de 89 ans.

Après la mort du roi Harald V, son fils Haakon VIII est monté sur le trône. Le nouveau roi a prêté serment de fidélité à la Constitution devant le Parlement le 1er septembre.

Fait marquant, la princesse Astrid avait assisté aux funérailles de son frère Harald V le 9 septembre. Ce fut sa dernière apparition publique.

Astrid est née à Oslo en 1932. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a quitté la Norvège avec sa famille pour vivre d'abord en Suède, puis aux États-Unis. Après le décès de sa mère en 1954, elle a assumé le rôle de Première dame de Norvège.

Mariée à l'homme d'affaires Johan Martin Ferner en 1961, la princesse était mère de cinq enfants.