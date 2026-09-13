Un gardien de la Tour de Londres de 52 ans parcourt 373 km en 75 heures pour les sans-abri

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Un gardien de la Tour de Londres de 52 ans parcourt 373 km en 75 heures pour les sans-abri

Barry Gray, 52 ans, gardien à la Tour de Londres, a réalisé un marathon caritatif hors du commun pour attirer l'attention sur la vie difficile des sans-abri. Il a parcouru les 373 km séparant la source de la Tamise dans les Cotswolds jusqu'à la mer en seulement 75 heures.

Ancien Royal Marine, Barry a servi 26 ans dans l'armée. Il a commencé à travailler comme Yeoman Warder à la Tour de Londres il y a 18 mois et, durant cette période, il a souvent vu des sans-abri passer la nuit dans la rue.

« Je vois des sans-abri dormir sous chaque pont, sur chaque banc dans chaque allée. C'est tout simplement inacceptable », a-t-il déclaré.

Selon Barry, le problème du sans-abrisme ne se limite pas aux personnes vivant dans la rue. Ceux qui n'ont pas de logement fixe et qui vivent temporairement chez des proches sont également confrontés à cette réalité.

L'idée du marathon lui est venue naturellement, car il vit au bord de la Tamise et s'intéresse aux exercices d'endurance. Durant sa préparation, il a accordé une attention particulière à l'alimentation, aux soins médicaux et à la protection de ses pieds. Deux semaines avant le marathon, il a effectué une course de 80 km.

Il n'a dormi que trois heures en trois jours

Barry a couru pendant trois jours et trois nuits, ne se reposant que trois heures au total. En chemin, il s'est brièvement assoupi sur une chaise avant de reprendre sa route.

« On est tellement fatigué qu'on peut s'endormir même debout. Mon corps sait quand j'ai besoin de fermer les yeux pendant 30 minutes », a-t-il confié.

Il a souligné que la planéité du parcours a ajouté à la difficulté, car les mêmes muscles ont été sollicités pendant une longue période, imposant une charge supplémentaire à l'organisme.

Grâce à ce marathon, Barry a collecté plus de 50 000 livres sterling pour l'association caritative Only A Pavement Away Il soutient cette organisation depuis près de trois ans et en est désormais l'ambassadeur pour les anciens combattants.

L'organisation aide les sans-abri, y compris les anciens militaires, à trouver un emploi dans l'hôtellerie et la restauration, à reconstruire leur vie indépendante et à s'intégrer dans la société.

Selon Barry, le soutien de ses amis, de sa famille et d'inconnus lui a donné la force nécessaire pour terminer le marathon.

Désormais, son initiative caritative exceptionnelle JustGiving Awards 2026 a été reconnue lors de la remise des prix. Barry est devenu finaliste dans la catégorie Mind Over Miles « Cette épreuve m'a testé physiquement, mentalement et émotionnellement comme jamais auparavant. Mais ce n'est rien comparé à la vie quotidienne des personnes qui dorment dans la rue, en particulier les anciens combattants qui ont autrefois servi leur pays », a-t-il déclaré.

Barry espère que les fonds récoltés permettront à davantage de personnes de reconstruire leur vie, de retrouver leur indépendance et de trouver un emploi décent.

Barry espère que les fonds récoltés permettront à davantage de personnes de reconstruire leur vie, de retrouver leur indépendance et de trouver un emploi décent.

Barry GrayOnly A Pavement AwayJustGiving AwardsMind Over MilesSolidarité
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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