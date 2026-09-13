Le secret terrifiant derrière la purée pour bébés : des nourrissons hospitalisés

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Le secret terrifiant derrière la purée pour bébés : des nourrissons hospitalisés

Un homme de 41 ans a été arrêté à Jérusalem, en Israël, après la découverte de puissants sédatifs dans des purées de fruits pour bébés. Il est soupçonné d'avoir délibérément contaminé les produits. C'est ce qu'a rapporté The Jerusalem Post.

L'incident a été révélé en juin, impliquant des purées de fruits pour enfants de la marque « Prinok » vendues dans deux succursales de la chaîne de supermarchés « Zol VeGadol » à Jérusalem. Plusieurs enfants ont été hospitalisés avec des symptômes de faiblesse, de somnolence et d'autres malaises après avoir consommé ces produits.

Les médecins ont détecté du clonazépam et du lorazépam, des substances appartenant au groupe des benzodiazépines, dans le sang des enfants. Par la suite, le ministère de la Santé a annoncé que des tests en laboratoire avaient confirmé la présence de ces mêmes substances dans certains pots de purée. Au total, cinq produits ont été identifiés comme contaminés.

Au cours de l'enquête, la police a identifié Yan Shemlan, un homme de 41 ans résidant dans le sud d'Israël, comme suspect. Selon les forces de l'ordre, il aurait pris des pots de purée dans le supermarché, y aurait ajouté des substances médicamenteuses, puis les aurait remis en rayon.

Pour identifier le suspect, la police a analysé des centaines d'heures d'enregistrements de vidéosurveillance. Le domicile de Shemlan a ensuite été placé sous surveillance et il a été arrêté chez lui. Les vidéos publiées par la police montrent ses mouvements dans le supermarché, bien que l'acte d'introduction du produit dans le pot ne soit pas directement visible.

Le mobile du crime n'a pas été établi lors de l'enquête préliminaire. Les autorités ont également indiqué qu'il n'y avait aucune raison de lier l'incident au terrorisme. L'enquête se poursuit. Il a été annoncé que le parquet prévoyait de déposer des accusations contre Shemlan le 10 septembre.

Le ministère israélien de la Santé a appelé les parents à vérifier l'intégrité et l'étanchéité des emballages lors de l'achat d'aliments pour bébés.

Yan ShemlanZol VeGadolPrinokBenzodiazépinesIsraël
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Charos
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