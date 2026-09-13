«Je ne peux pas faire 10 changements !» : Mourinho après la victoire contre le Rayo Vallecano

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«Je ne peux pas faire 10 changements !» : Mourinho après la victoire contre le Rayo Vallecano

Lors de la 5e journée de La Liga, le Real Madrid a offert une revanche convaincante à ses supporters dans son antre majestueux, le stade Santiago Bernabéu. Après avoir tiré les leçons de sa défaite lors de la journée précédente, le « club royal » a largement dominé le Rayo Vallecano dans ce petit derby, s'imposant 4-1. Après le match, l'entraîneur expérimenté des Madrilènes, José Mourinho, a participé à la conférence de presse pour évaluer objectivement la performance de ses joueurs. Le technicien portugais a évoqué l'intensité de la première mi-temps, la baisse de régime en seconde période, l'état physique de stars comme Jude Bellingham et Denzel Dumfries, ainsi que les raisons du remplacement de Federico Valverde. Alors, quel a été le scénario du match au Bernabéu, qu'est-ce qui a inquiété Mourinho en seconde période et quel rythme le Real adopte-t-il dans la course au titre en Liga ?

« Nous avons plié le match en première mi-temps » : les déclarations de Mourinho sur la victoire

« Real Madrid» a expliqué l'importance stratégique de la rencontre dans une interview accordée au journal local AS :

  • 3 points précieux après la défaite : « Il était extrêmement important de gagner. Surtout après la défaite lors de la dernière journée de championnat, il était nécessaire de remonter le moral de l'équipe », a souligné l'entraîneur ;

  • Un match décidé dans les 45 premières minutes : « Nous avons scellé le sort du match dès la première mi-temps. Mais en seconde période, nous n'avons pas montré un aussi bon visage. Il ne s'agit pas seulement de préparation physique, mais aussi d'aspects mentaux » ;

  • Changements tactiques et contrôle : Mourinho a ajouté qu'il avait apporté du sang neuf au milieu de terrain pour maintenir la stabilité et que ses joueurs méritaient son respect et ses applaudissements.

« Nous marquons beaucoup, mais nous ratons beaucoup d'occasions » : analyse du jeu de l'équipe

En évoquant la philosophie offensive et l'intensité du Real sur le terrain, le technicien portugais a également noté les lacunes :

  • Pressing intense et rapide : « Nous sommes une équipe qui contrôle totalement le ballon, qui récupère le cuir avec intensité et qui se projette rapidement vers l'avant », a décrit l'entraîneur pour définir le style principal de l'équipe ;

  • Problème de finition : Mourinho s'est montré légèrement mécontent du fait que, malgré les quatre buts marqués, l'équipe a gâché plusieurs occasions dangereuses ;

  • Satisfaction de la victoire : Quoi qu'il en soit, il n'a pas caché que le score de 4-1 au tableau d'affichage et les 3 points récoltés lui ont apporté satisfaction.

Le problème de Jude, Dumfries, Konaté et Valverde : risque de fatigue ?

Le calendrier chargé pèse physiquement sur les stars de l'équipe :

  • Impossible de faire 10 changements : « Tout le monde a vu comment Jude (Bellingham) a terminé le match, Dumfries, Konaté... Je ne peux pas faire 10 changements d'un coup dans l'effectif », a déclaré Mourinho en faisant allusion aux signes de fatigue des joueurs ;

  • Mesure de précaution pour Valverde : Concernant le remplacement de Federico Valverde : « C'était une mesure de précaution. Il ressentait certains problèmes et nous devions les résoudre à temps », a-t-il expliqué pour justifier la prévention d'une blessure ;

  • Succès dans une période intense : L'entraîneur a salué le fait que son équipe ait trouvé la force de gagner largement seulement trois jours après un match extrêmement difficile et intense.

Cette victoire convaincante au Santiago Bernabéu a permis au Real de retrouver sa place dans le championnat national et d'offrir une nouvelle fête des buts à ses supporters. Cependant, le calendrier chargé et les charges physiques des stars imposent de nouveaux défis de rotation au staff technique.

Selon vous, le Real Madrid de José Mourinho a-t-il assez de profondeur de banc cette saison pour remporter la Liga et la Ligue des Champions ? Comment l'équipe devrait-elle gérer la rotation lors des prochains matchs pour préserver des leaders comme Valverde et Bellingham ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de la large victoire du Real et des déclarations de Mourinho avec tous les fans de football et les madridistas !

Real MadridJosé MourinhoSantiago BernabéuRayo VallecanoLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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