SpaceX installe le vaisseau Starship sur la tour Mechazilla pour ses prochains tests

SpaceX poursuit activement la préparation de son immense vaisseau spatial Starship pour ses prochains vols d'essai. Ces opérations, menées à la base Starbase au Texas, visent à perfectionner le système de récupération en vol du vaisseau et de son Super Heavy accélérateur à l'aide de la tour de lancement spéciale appelée Mechazilla. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Selon les informations d'ixbt.com, le 12 septembre dernier, le vaisseau Starship 42 (Ship 42) a été hissé au sommet de la tour Mechazilla sur le pas de tir Pad 2 de la base Starbase. Les images de la diffusion en direct de NSF Starbase Live montrent clairement le Starship S42, avec son bloc supérieur noir, positionné près de la tour. Ce processus est nécessaire pour tester les mécanismes « chopsticks » conçus pour manipuler le vaisseau et les accélérateurs.

Préparation au vol et étapes techniques

Les experts soulignent que le vaisseau Starship S42 a récemment passé avec succès une série de tests cryogéniques sur le polygone de Massey. Après cela, le vaisseau a été immédiatement transporté vers le pas de tir Pad 2. Les ingénieurs de SpaceX font face à plusieurs tâches techniques importantes.

En particulier, il est prévu d'installer six moteurs modernes Raptor 3 sur le fuselage du vaisseau, puis d'effectuer leurs tests d'allumage (static fire tests). Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du futur programme d'essais Flight 15. Selon le plan, lors du prochain vol important, le Starship devrait s'élever dans l'espace avec l'accélérateur Super Heavy Booster 22.

Essais futurs et nouvelle étape

Il convient de noter que SpaceX prévoit son quatorzième vol d'essai pour le 18 septembre. Au cours de ce vol, le vaisseau devrait atteindre pour la première fois une trajectoire orbitale et enrichir la constellation de satellitesavec de nouveaux appareils. Néanmoins, pour le vol Flight 14, il est prévu que le vaisseau amerrisse à nouveau dans l'océan.

Cependant, pour le vol Flight 15 et les tentatives ultérieures, il est prévu d'effectuer des opérations de capture du vaisseau spatial directement en vol via les « chopsticks » de la tour Mechazilla. Cela permettra à l'avenir de réduire considérablement les délais de remise en état et de réutilisation des fusées.