SpaceX installe le vaisseau Starship sur la tour Mechazilla pour ses prochains tests

·8·Technologie
SpaceX installe le vaisseau Starship sur la tour Mechazilla pour ses prochains tests

SpaceX poursuit activement la préparation de son immense vaisseau spatial Starship pour ses prochains vols d'essai. Ces opérations, menées à la base Starbase au Texas, visent à perfectionner le système de récupération en vol du vaisseau et de son Super Heavy accélérateur à l'aide de la tour de lancement spéciale appelée Mechazilla. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Selon les informations d'ixbt.com, le 12 septembre dernier, le vaisseau Starship 42 (Ship 42) a été hissé au sommet de la tour Mechazilla sur le pas de tir Pad 2 de la base Starbase. Les images de la diffusion en direct de NSF Starbase Live montrent clairement le Starship S42, avec son bloc supérieur noir, positionné près de la tour. Ce processus est nécessaire pour tester les mécanismes « chopsticks » conçus pour manipuler le vaisseau et les accélérateurs.

Préparation au vol et étapes techniques

Les experts soulignent que le vaisseau Starship S42 a récemment passé avec succès une série de tests cryogéniques sur le polygone de Massey. Après cela, le vaisseau a été immédiatement transporté vers le pas de tir Pad 2. Les ingénieurs de SpaceX font face à plusieurs tâches techniques importantes.

En particulier, il est prévu d'installer six moteurs modernes Raptor 3 sur le fuselage du vaisseau, puis d'effectuer leurs tests d'allumage (static fire tests). Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du futur programme d'essais Flight 15. Selon le plan, lors du prochain vol important, le Starship devrait s'élever dans l'espace avec l'accélérateur Super Heavy Booster 22.

Essais futurs et nouvelle étape

Il convient de noter que SpaceX prévoit son quatorzième vol d'essai pour le 18 septembre. Au cours de ce vol, le vaisseau devrait atteindre pour la première fois une trajectoire orbitale et enrichir la constellation de satellites Starlink avec de nouveaux appareils. Néanmoins, pour le vol Flight 14, il est prévu que le vaisseau amerrisse à nouveau dans l'océan.

Cependant, pour le vol Flight 15 et les tentatives ultérieures, il est prévu d'effectuer des opérations de capture du vaisseau spatial directement en vol via les « chopsticks » de la tour Mechazilla. Cela permettra à l'avenir de réduire considérablement les délais de remise en état et de réutilisation des fusées.

SpaceXStarshipMechazillaStarlinkRaptor
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Samsung renouvelle radicalement les écrans de ses flagships Galaxy S27 après trois ansSamsung renouvelle radicalement les écrans de ses flagships Galaxy S27 après trois ansAujourd'hui, 14:28Le prix du smartphone Trump Mobile T1 grimpe en flèche pour atteindre 750 dollarsLe prix du smartphone Trump Mobile T1 grimpe en flèche pour atteindre 750 dollarsAujourd'hui, 13:52Le poids de l'iPhone 18 Pro Max devrait atteindre près de 250 grammesLe poids de l'iPhone 18 Pro Max devrait atteindre près de 250 grammesAujourd'hui, 12:54Les smartphones de la série Honor Magic9 présentés avec des capacités photo uniquesLes smartphones de la série Honor Magic9 présentés avec des capacités photo uniquesAujourd'hui, 12:21La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)Aujourd'hui, 12:20Le Huawei Pura X Max est désormais disponible dans de nouveaux colorisLe Huawei Pura X Max est désormais disponible dans de nouveaux colorisAujourd'hui, 11:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme
L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme