Les pièges n'ont pas suffi : une famille envahie par des rats

Une famille vivant à Cwmbran, dans le Torfaen au Pays de Galles, a déclaré entendre des rats courir dans les murs de leur maison. Jemma et Shaun Williams affirment que malgré l'utilisation de pièges, d'appâts empoisonnés et de services de désinfection, le problème persiste.

La famille lutte contre les rats à l'extérieur de leur domicile depuis près de deux ans. Plus tard, il s'est avéré que les rongeurs avaient pénétré à l'intérieur. Jemma suppose qu'ils sont entrés par divers défauts structurels, notamment des trous autour des placards et des tuyaux.

Jemma, une employée municipale de 36 ans, explique que les rats vivent dans les cavités des murs et se déplacent principalement la nuit.

« Nous les entendons courir dans les murs la nuit. Il y a même un rat mort coincé dans le mur », a-t-elle déclaré.

La famille raconte qu'un matin, en se réveillant, ils ont trouvé leur cuisine sens dessus dessous. Les rats ont mangé du pain et des biscuits, et ont emporté certains produits pour les cacher. De plus, leurs vêtements de travail ont été grignotés par les rongeurs.

Des excréments de rats ont été retrouvés dans les équipements de cuisine et dans une pièce annexe. L'urine des rongeurs a souillé les vêtements de la famille, ceux des enfants et le sol.

Jemma et Shaun, qui ont tenté de résoudre le problème eux-mêmes, ont dépensé des centaines de livres en pièges, appâts et cages spéciales.

Ils ont ensuite fait appel à un service de lutte antiparasitaire. Les experts ont bouché certains points d'entrée, et la famille a cru que le problème était enfin résolu.

Cependant, environ une semaine plus tard, les rats sont réapparus.

« Tout a été calme pendant environ une semaine. Puis, la situation a empiré. Les rats sont revenus dans la cuisine, ont fouillé la nourriture et ont commencé à entrer dans la chambre de mon fils », a raconté Jemma.

La famille a été contrainte d'installer des caméras de surveillance à l'intérieur pour prouver la présence des rongeurs. Selon Jemma, les caméras ont filmé les rats sortant d'un trou dans le mur et se déplaçant dans la maison.

« Nous avons des heures de vidéo. Nous avons dû installer des caméras de surveillance chez nous pour avoir des preuves afin d'être pris au sérieux », a-t-elle ajouté.

Comme les rats ont également rendu les vêtements des enfants inutilisables, la famille a dû acheter de nouveaux uniformes scolaires et des vêtements. Les affaires personnelles de Jemma ont également été rongées.

Laver le linge à répétition est devenu un défi supplémentaire pour la famille.

« Chaque fois que je lave le linge et que tout est propre, nous devons tout redescendre, car tout sent l'urine de rat », a confié Jemma.

Un porte-parole du conseil de Torfaen a déclaré que la résolution du problème relevait de la compétence de la Bron Afon Housing Association. Une demande de commentaire a été envoyée à cet organisme de logement.