Pigeon transporteur de drogue : la police thaïlandaise intercepte un « coursier » inhabituel

·20·Monde
Pigeon transporteur de drogue : la police thaïlandaise intercepte un « coursier » inhabituel

Lors d'une opération contre le trafic de drogue en Thaïlande, la police a fait face à un « coursier » inhabituel. Les forces de l'ordre ont découvert un pigeon équipé d'un compartiment caché sur son corps.

À quelle fin l'oiseau était-il utilisé ?

Il a été révélé que le compartiment caché sur le corps du pigeon servait à transporter des stupéfiants. La capacité de l'oiseau à parcourir de longues distances et à retourner à son nid a permis de l'utiliser pour le transport illégal de marchandises.

L'utilisation d'un pigeon à la place d'un transporteur postal classique a rendu l'affaire particulièrement insolite. Le propriétaire de l'oiseau a été arrêté lors de l'opération, après quoi le pigeon a été relâché.

ThaïlandePigeon voyageurStupéfiantsOpération policièreFaits divers
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Royaume-Uni va-t-il se fragmenter ? L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord veulent faire sécessionLe Royaume-Uni va-t-il se fragmenter ? L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord veulent faire sécessionHier, 22:14Une Américaine achète pour 700 000 dollars de faux bijouxUne Américaine achète pour 700 000 dollars de faux bijouxHier, 20:41Le monde se divise en nouveaux blocs militaires : La confrontation entre Israël et la Turquie atteint son paroxysmeLe monde se divise en nouveaux blocs militaires : La confrontation entre Israël et la Turquie atteint son paroxysmeHier, 18:50«Trump dit des choses différentes chaque jour» : Téhéran ne sait plus quelles paroles des États-Unis croire«Trump dit des choses différentes chaque jour» : Téhéran ne sait plus quelles paroles des États-Unis croireHier, 18:45Kushner fait une déclaration inattendue : Trump ordonne l'élaboration d'un plan spécialKushner fait une déclaration inattendue : Trump ordonne l'élaboration d'un plan spécialHier, 18:21Xi Jinping et Narendra Modi proposent à Poutine leur aide sur l'Ukraine lors d'un entretienXi Jinping et Narendra Modi proposent à Poutine leur aide sur l'Ukraine lors d'un entretienHier, 18:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars