Pigeon transporteur de drogue : la police thaïlandaise intercepte un « coursier » inhabituel

Lors d'une opération contre le trafic de drogue en Thaïlande, la police a fait face à un « coursier » inhabituel. Les forces de l'ordre ont découvert un pigeon équipé d'un compartiment caché sur son corps.

À quelle fin l'oiseau était-il utilisé ?

Il a été révélé que le compartiment caché sur le corps du pigeon servait à transporter des stupéfiants. La capacité de l'oiseau à parcourir de longues distances et à retourner à son nid a permis de l'utiliser pour le transport illégal de marchandises.

L'utilisation d'un pigeon à la place d'un transporteur postal classique a rendu l'affaire particulièrement insolite. Le propriétaire de l'oiseau a été arrêté lors de l'opération, après quoi le pigeon a été relâché.