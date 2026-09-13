Le Royaume-Uni est confronté à la crise constitutionnelle la plus grave et la plus dangereuse de ses siècles d'histoire. Selon le prestigieux journal britannique The Telegraph les dirigeants de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord tiennent une réunion d'urgence pour discuter de la sortie du Royaume-Uni et de la déclaration de leur indépendance, sans attendre l'aval de Londres. Pour la première fois dans l'histoire britannique, ces trois régions sont dirigées par des forces politiques qui soutiennent activement et ouvertement l'idée d'indépendance.

Ils ont l'intention de contourner les restrictions imposées par Londres pour obtenir le droit d'organiser des référendums officiels permettant à la population de décider de son propre destin. De plus, chacune de ces régions a déjà défini son avenir géopolitique : l'Écosse et le Pays de Galles visent à rejoindre l'Union européenne en tant qu'États indépendants, tandis que l'Irlande du Nord choisit la voie de la réunification avec la République d'Irlande.

Alors, quelle est la viabilité du plan des trois dirigeants pour se séparer de Londres, comment Buckingham et Downing Street tenteront-ils de stopper ce choc tectonique, et le Royaume-Uni pourrait-il réellement disparaître de la carte au profit de nouveaux États ?

« Le droit d'organiser un référendum doit nous appartenir » : Une réunion d'urgence historique

Selon The Telegraph, les dirigeants régionaux avancent une position commune contre Londres :

Union et discussion commune : Les dirigeants de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord se réunissent officiellement pour discuter des mécanismes de sortie du Royaume-Uni ;

Pouvoir référendaire : L'objectif principal des négociations est de légaliser le droit d'organiser des référendums nationaux sur l'indépendance dans leurs territoires, même sans l'accord formel de Londres ;

Une première harmonie politique dans l'histoire : Le fait que les trois entités administratives soient dirigées simultanément par des politiciens favorables à la séparation et à la souveraineté transforme ce mouvement en une force irrésistible.

L'Écosse et le Pays de Galles aspirent à l'UE : l'écho des conséquences du Brexit

L'une des raisons de la séparation d'avec Londres est liée aux intérêts concernant l'Union européenne :

L'objectif européen de l'Écosse : Les Écossais avaient voté pour rester dans l'Union européenne lors du référendum sur le Brexit en 2016 ; désormais, ils sont déterminés à retourner à Bruxelles en tant qu'État pleinement indépendant ;

Le nouveau choix stratégique du Pays de Galles : Le Pays de Galles rejoint activement ce mouvement, voyant sa liberté économique non pas dans la dépendance envers Londres, mais en tant que sujet indépendant au sein de la famille européenne ;

L'affaiblissement du centre londonien : Ce mouvement des régions pourrait porter un coup dévastateur à l'influence du Royaume-Uni dans l'économie et la politique mondiales.

L'idée d'une Irlande unie : L'étape historique de l'Irlande du Nord

Le point le plus complexe de la division régionale, le problème de l'Irlande du Nord, a refait surface :

Un pas vers une Irlande unie : La direction de l'Irlande du Nord étudie sérieusement la possibilité de quitter le Royaume-Uni pour se réunifier avec la République d'Irlande ;

La disparition d'une frontière séculaire : La réunification complète de l'île d'Irlande mettrait non seulement fin à l'intégrité territoriale du Royaume-Uni, mais modifierait radicalement la sécurité et le régime frontalier dans la région ;

Une impasse pour Londres : Le Premier ministre et le gouvernement parlementaire se retrouvent dans un étau politique difficile, sous la pression de régions exigeant leur indépendance sur trois fronts simultanés.

Ces informations publiées par The Telegraph montrent que les fondations séculaires de la monarchie et de l'empire britannique se fissurent et que la carte de l'Europe pourrait être redessinée de manière significative dans un avenir proche.

Selon vous, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord réussiront-ils à mettre en œuvre leur plan et à fragmenter le Royaume-Uni, ou le gouvernement central de Londres empêchera-t-il la tenue de tels référendums ? L'idée d'un retour dans l'Union européenne et d'une Irlande unie réussira-t-elle ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse historique des changements politiques mondiaux avec vos proches et les passionnés de sujets internationaux !