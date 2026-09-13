But controversé lors du derby de Manchester : pourquoi la décision du VAR a-t-elle changé ?

Lors de la dernière rencontre phare de la Premier League, la tension et les situations controversées typiques du derby de Manchester ont refait surface. Au stade d'Old Trafford, le premier but inscrit par l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a été validé après une longue analyse du VAR. Cette situation a suscité des débats passionnés parmi les supporters en tribune et la communauté du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, lors d'un moment intense du match, un centre de Josko Gvardiol depuis l'aile gauche a été dévié par un défenseur adverse pour arriver dans les pieds d'Erling Haaland à l'intérieur de la surface de réparation. L'attaquant norvégien a profité de l'occasion pour marquer. Cependant, l'arbitre assistant a immédiatement signalé un hors-jeu en levant son drapeau, et la joie des visiteurs a été de courte durée.

La longue et complexe vérification VAR qui a suivi a laissé tout le monde au stade dans l'expectative. La raison pour laquelle la situation dans la salle des arbitres a duré si longtemps est que, sur le terrain, ce n'est pas un, mais deux joueurs de Manchester City qui étaient au centre de l'attention.

Suspicion de hors-jeu et technologie semi-automatique

La controverse principale n'est pas née des actions d'Erling Haaland, mais de celles du milieu de terrain Enzo Fernández. Au moment de la passe, le joueur argentin était en position de hors-jeu manifeste et a tenté de jouer le ballon au centre de la surface avec une tête plongeante.

Bien que Fernández n'ait pas touché le ballon, la question s'est posée de savoir si son activité avait gêné les défenseurs locaux. Les représentants de Manchester United ont exigé l'annulation du but, arguant que le joueur avait obstrué la ligne de vision des adversaires et influencé l'action.

Décision finale

La situation a été étudiée en détail grâce à la technologie semi-automatique de hors-jeu de la Premier League. La technologie a montré que, bien qu'Enzo Fernández ait été hors-jeu, le buteur Erling Haaland était couvert par l'extension de la jambe du défenseur de Manchester United, Patrick Dorgu.

L'arbitre VAR Matt Donohue, après avoir examiné toutes les preuves, a annulé la décision initiale sur le terrain et a validé le but. Cette décision complexe a inévitablement influencé le sort du match et la perception des supporters sur le système d'arbitrage.