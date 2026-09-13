Les principales caractéristiques techniques du flagship Vivo X500 ont été révélées

À l'approche de la présentation officielle, une nouvelle notable est apparue dans le monde de la technologie. Selon ixbt.com, une semaine avant son lancement, une photo en conditions réelles et les spécifications techniques du smartphone flagship Vivo X500 ont fuité. Ces informations ont été partagées par l'insider renommé Panda is Bald, révélant les capacités du futur appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des principales révélations de cette fuite concerne le processeur, le cœur du smartphone. L'appareil sera propulsé par la nouvelle plateforme MediaTek Dimensity 9600M, qui n'a pas encore été officiellement présentée. Les experts supposent que ce processeur est destiné à certains modèles flagship de 2026 et pourrait être une version renommée de la puce Dimensity 9500.

Performances et capacités de mémoire

La photo du Vivo X500 montre une capacité de mémoire impressionnante. Le smartphone est équipé de 12 GB de RAM et de 512 GB de stockage interne. Pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes, une extension virtuelle de la RAM jusqu'à 24 GB est également prévue.

Le système de caméra de l'appareil mérite également une attention particulière et devrait ravir les amateurs de photographie mobile. Selon les informations, le nouveau flagship sera doté d'un module grand-angle Sony Lytia 828 de 50 mégapixels avec un format optique de 1/1,28 pouce. À titre de comparaison, le même module était utilisé dans le modèle Vivo X300 Pro.

Optique et capacité de la batterie

Pour enrichir les capacités optiques, un partenariat a été conclu avec Zeiss. En conséquence, la caméra est équipée d'un système de stabilisation avancé avec une certification CIPA 5.5. Le téléobjectif utilise le capteur Sony Lytia 610, similaire à celui du Vivo X500 Pro. Parallèlement, la version de base pourrait prendre en charge un téléconvertisseur externe pour étendre les capacités de zoom optique. Le traitement des images sera assuré par le processeur dédié Vivo Blueprint V3+.

Un autre avantage majeur du smartphone concerne sa batterie. Les fuites confirment que l'appareil sera équipé d'une batterie haute capacité de 7500 mAh. Rappelons que l'insider Panda is Bald, à l'origine de ces fuites, avait déjà été le premier à annoncer correctement la date de présentation du Mate 50 ainsi que les coloris exacts des modèles Xiaomi 13 et Xiaomi 14.