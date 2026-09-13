Une Américaine achète pour 700 000 dollars de faux bijoux

·1·Monde
Une Américaine achète pour 700 000 dollars de faux bijoux

Une ressortissante américaine a perdu une somme importante après avoir acheté des bijoux à Jaipur, en Inde. Pour ces bijoux qu'elle croyait précieux, elle a payé 700 000 dollars.

Cependant, la triste vérité a été révélée quelque temps plus tard : les objets achetés se sont avérés être des faux. Leur valeur réelle était d'environ 4 dollars.

Il a été rapporté que le bijoutier avait convaincu la touriste américaine que les articles étaient authentiques et extrêmement précieux. La femme, croyant à l'authenticité des bijoux, a payé une grosse somme.

Une enquête est actuellement menée par les autorités compétentes concernant cette affaire.

Les experts soulignent l'importance d'être prudent lors de l'achat d'objets de valeur à l'étranger, en particulier sur des marchés inconnus, et de vérifier l'authenticité des produits par des experts indépendants.

AméricaineJaipurFaux bijouxEscroquerieTourisme
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le monde se divise en nouveaux blocs militaires : La confrontation entre Israël et la Turquie atteint son paroxysmeLe monde se divise en nouveaux blocs militaires : La confrontation entre Israël et la Turquie atteint son paroxysmeAujourd'hui, 18:50«Trump dit des choses différentes chaque jour» : Téhéran ne sait plus quelles paroles des États-Unis croire«Trump dit des choses différentes chaque jour» : Téhéran ne sait plus quelles paroles des États-Unis croireAujourd'hui, 18:45Kushner fait une déclaration inattendue : Trump ordonne l'élaboration d'un plan spécialKushner fait une déclaration inattendue : Trump ordonne l'élaboration d'un plan spécialAujourd'hui, 18:21Xi Jinping et Narendra Modi proposent à Poutine leur aide sur l'Ukraine lors d'un entretienXi Jinping et Narendra Modi proposent à Poutine leur aide sur l'Ukraine lors d'un entretienAujourd'hui, 18:17Plus de 60 séismes enregistrés en une journée : secousses en série dans le sud de la CaliforniePlus de 60 séismes enregistrés en une journée : secousses en série dans le sud de la CalifornieAujourd'hui, 18:09«L'ONU perd sa force» : Tokayev appelle à une réforme radicale du Conseil de sécurité«L'ONU perd sa force» : Tokayev appelle à une réforme radicale du Conseil de sécuritéAujourd'hui, 18:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars