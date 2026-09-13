Une Américaine achète pour 700 000 dollars de faux bijoux

Une ressortissante américaine a perdu une somme importante après avoir acheté des bijoux à Jaipur, en Inde. Pour ces bijoux qu'elle croyait précieux, elle a payé 700 000 dollars.

Cependant, la triste vérité a été révélée quelque temps plus tard : les objets achetés se sont avérés être des faux. Leur valeur réelle était d'environ 4 dollars.

Il a été rapporté que le bijoutier avait convaincu la touriste américaine que les articles étaient authentiques et extrêmement précieux. La femme, croyant à l'authenticité des bijoux, a payé une grosse somme.

Une enquête est actuellement menée par les autorités compétentes concernant cette affaire.

Les experts soulignent l'importance d'être prudent lors de l'achat d'objets de valeur à l'étranger, en particulier sur des marchés inconnus, et de vérifier l'authenticité des produits par des experts indépendants.