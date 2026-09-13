Dans le cadre de la 4e journée de Premier League, le choc tant attendu par les fans du monde entier — le bouillant derby de Manchester au stade « Old Trafford » — a été riche en rebondissements dramatiques. Malgré l'expulsion de Phil Foden dès la 23e minute, le « Manchester City » dirigé par Enzo Maresca, évoluant en infériorité numérique, a réussi à vaincre son rival historique, le «Manchester United», sur le score de 1-0. Le seul et unique but de la rencontre, synonyme de victoire héroïque pour les « Citizens », a été inscrit par la star incontestée de l'équipe, l'inarrêtable attaquant norvégien Erling Haaland.

Pour les millions de fans de football ouzbeks, il est important de noter que le défenseur de notre équipe nationale, Abdukodir Khusanov, a passé ce derby intense sur le banc des remplaçants. Avec un bilan parfait de 12 points après quatre journées, City partage la tête du classement avec Arsenal et a prouvé une fois de plus qui est le véritable maître de Manchester ; de son côté, MU, avec 4 points, chute à la 13e place. Alors, comment les hommes de Maresca ont-ils défendu leur victoire pendant plus d'une heure à 10 contre 11, comment le but de Haaland à la 60e minute a-t-il été construit, et pourquoi United a-t-il échoué à domicile malgré sa supériorité numérique ?

Le carton rouge à « Old Trafford » et le coup de maître de Haaland

Le déroulement du derby et ses moments intenses :

Le choc de la 23e minute : L'expulsion de Phil Foden pour une faute a contraint les visiteurs à jouer à 10 pendant la quasi-totalité du match ;

La punition classique de Haaland : Malgré la supériorité numérique des hôtes, le buteur norvégien Erling Haaland a saisi sa chance à la 60e minute pour inscrire l'unique but décisif de la rencontre ;

Donnarumma et le mur défensif : La ligne défensive composée de Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Joško Gvardiol et Marc Guéhi a repoussé sans erreur les assauts répétés des « Red Devils » ;

Une fin de match tendue et riche en cartons jaunes : Après la 80e minute, les nerfs ont lâché sur le terrain — Joško Gvardiol, Harry Maguire et Enzo Fernández ont été avertis par l'arbitre.

Khusanov sur le banc, City fait preuve d'une volonté tactique

Enzo Maresca a réorganisé son équipe avec brio après l'expulsion :

Abdukodir Khusanov sur la feuille de match : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan était sur le banc de City pour ce choc classique, le staff technique ayant fait confiance à sa charnière centrale habituelle ;

Rotations en seconde période : Iliman Ndiaye a remplacé Rayan Cherki pour dynamiser les contre-attaques, et dans les dernières minutes, Nico O'Reilly a pris la place d'Enzo Fernández pour renforcer le milieu de terrain ;

La faiblesse offensive de MU : Bien que Rúben Amorim et son staff aient fait entrer Benjamin Šeško et Joshua Zirkzee, le trio Mbeumo, Cunha et Rashford n'a pas réussi à déstabiliser un adversaire réduit à 10.

La situation au classement : 12 points et une co-leader avec Arsenal

Cette victoire démontre la force des « Citizens » dans la course au titre :

City en tête : Avec 4 victoires en 4 matchs, Manchester City totalise 12 points et partage le sommet de la Premier League avec Arsenal ;

«Manchester United» en crise : Les « Red Devils », qui ont manqué une opportunité en or à domicile, tombent à la 13e place avec seulement 4 points après 4 journées ;

Une victoire de caractère : Ces 3 points acquis à l'extérieur en infériorité numérique prouvent une fois de plus la supériorité des « Citizens », non seulement en attaque, mais aussi en discipline tactique et en force mentale.

Cette victoire enregistrée à « Old Trafford » malgré l'expulsion de Phil Foden restera l'un des matchs les plus impressionnants et courageux de Manchester City cette saison.

Selon vous, le fait que Manchester City ait battu Manchester United chez lui à 10 contre 11 montre-t-il l'écart de niveau entre les deux équipes ? Abdukodir Khusanov est-il prêt à intégrer le onze de départ de City lors des prochaines journées ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du derby de Premier League avec tous les fans de football et vos proches !