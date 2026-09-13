L'Everest devient une décharge : le triste spectacle du plus haut sommet du monde

L'Everest, le plus haut sommet du monde, n'est pas seulement un symbole de l'alpinisme, il est aussi confronté à un problème grave illustrant l'impact de l'activité humaine sur la nature. Des rapports font état de tentes, de bouteilles d'oxygène et de divers déchets abandonnés dans les camps d'altitude.

Au fil des années, l'intérêt pour l'ascension de l'Everest a augmenté, tout comme le nombre de visiteurs. En conséquence, les équipements et autres détritus laissés dans ces conditions de haute montagne deviennent un véritable problème écologique.

Dans leur désir de conquérir le point culminant de la planète, les humains laissent derrière eux des tonnes de déchets. Dans les parties supérieures de l'Everest, on peut voir des tentes, des bouteilles d'oxygène et d'autres objets abandonnés. Récupérer ces déchets est extrêmement complexe en raison des conditions difficiles et dangereuses.

L'une des causes principales de ce problème est l'essor de l'alpinisme commercial et l'augmentation du nombre de personnes souhaitant atteindre le sommet.