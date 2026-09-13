Le champion d'Ouzbékistan, le club de Neftchi Ferghana, a officialisé un transfert retentissant pour notre football national avant les rencontres de la Ligue des champions de l'AFC Élite, le tournoi le plus prestigieux du continent. Le club de Ferghana a annoncé la signature officielle de Marcus Forss, un attaquant central talentueux de 27 ans, qui a longtemps évolué dans les championnats anglais et a participé au Championnat d'Europe avec l'équipe nationale de Finlande. L'arrivée de cette star scandinave, qui a passé la majeure partie de sa carrière dans des clubs anglais comme Brentford et Middlesbrough, devient l'un des transferts les plus remarquables de l'histoire de notre championnat.

Un point important est que ce buteur expérimenté ne pourra aider le club de Ferghana que dans la compétition de l'AFC Élite. Alors, quel nouveau souffle Marcus Forss, qui a marqué contre la France, apportera-t-il à l'attaque de Neftchi ? Dans quelle mesure l'école de football anglaise augmentera-t-elle les chances des joueurs de Ferghana sur la scène asiatique, et que promet ce transfert avant l'AFC Élite ?

Un produit du football anglais : de West Bromwich à Brentford et Middlesbrough

Marcus Forss s'est aguerri dans l'environnement footballistique le plus compétitif d'Angleterre :

Progression dans le système anglais : Né le 18 juin 1999 à Turku, en Finlande, l'attaquant a été admis à l'académie de West Bromwich dès l'âge de 13 ans ;

L'éclat à Brentford : Ayant fait ses débuts avec l'équipe première de Brentford en 2018, Forss y a évolué jusqu'en 2022. Il a fait preuve d'une grande efficacité lors de ses prêts à Wimbledon (11 buts en 18 matchs) et à Hull City ;

Période de buteur en Championship : À l'été 2022, il a rejoint le célèbre club anglais de Middlesbrough, où il a disputé plus de 90 matchs et inscrit 18 buts ;

Dernière étape et caractéristiques physiques : Ayant disputé la saison 2025/26 avec Bolton, cet attaquant droitier d'1,82 m est tout aussi dangereux dans l'axe que sur les deux ailes.

But contre la France et Euro 2020 : traces en équipe de Finlande

Forss est un véritable produit national ayant gravi tous les échelons des équipes de jeunes de son pays :

Des U17 à l'équipe nationale : L'attaquant a régulièrement joué pour les équipes U17, U18, U19 et U21 de Finlande ;

Des débuts retentissants : En novembre 2020, dès son premier match avec l'équipe nationale de Finlande, il a fait sensation en marquant contre la France, alors championne du monde en titre ;

Expérience du championnat continental : Forss a fait partie de l'effectif pour la phase finale de l'Euro 2020. À ce jour, il a disputé 21 matchs sous le maillot de son équipe nationale et a inscrit 2 buts.

Neftchi et l'AFC Élite : l'objectif de haut niveau des joueurs de Ferghana

L'attaquant finlandais, qui apporte le souffle du football anglais, deviendra une arme principale dans les compétitions continentales :

Inscription uniquement pour la compétition continentale : Conformément au règlement et au contrat, le buteur de 27 ans n'aidera Neftchi que dans la compétition de l'AFC Élite ;

Une grande expérience pour Ferghana : Comme l'a souligné le service de presse du club, Forss apporte à Ferghana son expérience de haut niveau acquise en Angleterre et sur la scène internationale ;

Renforcement de la ligne d'attaque : Lors des confrontations avec les clubs les plus riches et les plus puissants d'Asie, un pressing haut, la vitesse anglaise et la combativité dans la surface de réparation devraient constituer un avantage décisif pour Neftchi.

Visant une participation digne à l'AFC Élite en tant que champion d'Ouzbékistan, Neftchi a démontré à tout le continent, par le transfert de Marcus Forss, à quel point ses ambitions sont élevées.

Selon vous, Marcus Forss, avec son expérience des championnats anglais et de l'Euro 2020, peut-il devenir l'un des meilleurs buteurs de l'AFC Élite avec Neftchi ? Comment évaluez-vous les chances du club de Ferghana de sortir de son groupe sur la scène continentale avec ce joueur étranger de haut niveau ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de ce transfert retentissant du football ouzbek avec tous les passionnés de football et les fans de Neftchi !