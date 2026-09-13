Selon Goal.com, lors de la dernière journée de La Liga, le FC Barcelone a remporté une victoire 4-2 à domicile contre Levante, poursuivant son excellente série en championnat. Sous la direction de Hansi Flick, la jeune star catalane Lamine Yamal a inscrit un doublé pour le troisième match consécutif, égalant un record unique du XXIe siècle détenu jusqu'alors par Lionel Messi seul. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dès les premières minutes, Barcelone a mis la pression sur les visiteurs et a réussi à marquer rapidement. À la 5e minute, Xavi Espart a ouvert le score. Il est à noter qu'il s'agit du troisième match consécutif où les Catalans marquent dans les six premières minutes.

Le duo Lamine Yamal et Raphinha

À la 19e minute, Lamine Yamal a inscrit son premier but, puis a transformé un penalty à la 48e minute pour porter le score à 3-0. Ainsi, le joueur de 19 ans a égalé la performance de Lionel Messi lors de la saison 2012/13, qui avait réalisé trois doublés lors des cinq premiers matchs de La Liga.

Lamine Yamal compte désormais 6 buts et est en tête du classement des buteurs aux côtés de son coéquipier Raphinha, ainsi que de Kylian Mbappé et Sergio Camello. Dans ce match, l'ailier brésilien Raphinha a également contribué à la victoire de son équipe en délivrant deux passes décisives.

Série de buts et moments finaux

Raphinha a été impliqué dans 11 buts cette saison, tandis que Lamine Yamal a réalisé 9 actions décisives. Grâce à leur efficacité collective, le FC Barcelone a marqué 25 buts toutes compétitions confondues. De plus, l'équipe a égalé son record de 20 buts après cinq journées, une performance qui n'avait plus été atteinte depuis la saison 2011/12.

En fin de match, Levante a tenté de revenir grâce à des erreurs défensives. Ivan Romero a réduit l'écart à la 79e minute, puis Brugue a porté le score à 3-2 à la 88e minute. Cependant, à la 93e minute du temps additionnel, Karim Adeyemi a conclu un raid solitaire pour sceller la victoire finale du FC Barcelone — 4-2.