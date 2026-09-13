Michael Carrick furieux après une décision de la VAR lors du match contre Manchester City

Le derby de Manchester, disputé lors de la dernière journée de Premier League, a donné lieu à une vive polémique autour de décisions arbitrales contestées. Lors de ce match à Old Trafford, les hôtes se sont inclinés sur le score minimal de 0-1. Après la rencontre, l'entraîneur par intérim de Manchester United, Michael Carrick, a vivement critiqué les standards d'arbitrage et le fonctionnement du système VAR. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Sky Sports, le seul but décisif a été inscrit en seconde période par Erling Haaland. Dans cette situation, les arbitres de terrain avaient initialement signalé une position de hors-jeu, mais après une longue consultation avec la salle d'assistance vidéo (VAR), le but a été validé. Cette décision a suscité une forte indignation et des doutes parmi le staff technique et les supporters de Manchester United.

Épisode controversé et malentendus

Cette situation litigieuse est liée à un centre de Josko Gvardiol dans la surface de réparation. Le milieu de terrain argentin Enzo Fernández était en position de hors-jeu au moment de la frappe de Gvardiol. Bien qu'il n'ait pas touché le ballon, il a effectué un mouvement de plongée, obstruant directement la ligne de vision du défenseur de Manchester United, Lisandro Martínez.

Les joueurs locaux ont souligné que cette action de Fernández a fait hésiter Lisandro Martínez, créant ainsi les conditions pour qu'Erling Haaland, posté au second poteau, marque. Cependant, l'équipe VAR dirigée par Matt Donohue a estimé qu'il n'y avait pas d'infraction, arguant que Fernández n'avait pas touché le ballon et n'avait pas physiquement bloqué la trajectoire du gardien ou du défenseur, validant ainsi le but.

La réaction virulente de Michael Carrick

Lors de la conférence de presse d'après-match, Michael Carrick a qualifié cette explication des arbitres d'absolument infondée et inquiétante. Selon lui, de telles décisions prises avec l'aide des technologies modernes et des arbitres en salle compliquent davantage l'interprétation des règles du football.

"C'est une explication très surprenante", a déclaré Michael Carrick à Sky Sports après le match. Le technicien a souligné que si de telles situations sont considérées comme une non-participation au jeu, cela posera d'énormes problèmes aux défenseurs et constitue un signal alarmant pour l'avenir du football.