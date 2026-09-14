Khamzat Chimaev s'exprime sur le silence de l'UFC et la ceinture en jeu

Ancien champion des poids moyens de l'UFC, combattant tchétchène invaincu représentant désormais les Émirats arabes unis, Khamzat Chimaev a fait une déclaration fracassante sur ses projets futurs et l'incertitude entourant sa carrière. Dans une interview ouverte et sincère accordée au célèbre blogueur Adam Zubarayev, l'athlète de 32 ans a révélé qu'il tentait de revenir dans l'octogone avant la fin de l'année, mais que la direction de la promotion ne l'appelait pas et ne lui proposait aucun adversaire. Si aucun combat n'est organisé en décembre, Chimaev sera contraint de faire une longue pause pour soigner ses blessures.

Révélant pour la première fois des problèmes de santé aussi graves, le combattant a admis avoir subi sept anesthésies générales et six interventions chirurgicales complexes au cours de sa carrière. Il y a à peine une semaine à Moscou, la star a terrassé Tyron Woodley en 90 secondes et n'a pas caché sa soif de reconquérir la ceinture de champion dans sa catégorie. Pourquoi Dana White et l'UFC ne donnent-ils pas de combat à Chimaev ? Quel a été l'impact du combat potentiel entre Sean Strickland et Nassourdine Imavov sur les plans de Khamzat, et peut-il vraiment quitter l'octogone ?

« La situation est étrange, personne ne m'appelle » : les griefs de Chimaev envers la direction de l'UFC

Khamzat Chimaev est revenu en détail sur les zones d'ombre entourant la ceinture des poids moyens :

Le désir de combattre au tournoi d'Abu Dhabi : « Je leur ai dit que je voulais combattre à Abu Dhabi. Je n'ai pas demandé pour la ceinture, car je savais que Strickland n'y viendrait pas. Je ne voulais tout simplement pas attendre un ou deux ans qu'il se rétablisse », a déclaré l'athlète ;

L'option Imavov et le silence : « Dès que j'ai dit cela, j'ai entendu dire qu'ils donnaient immédiatement un combat pour le titre à Imavov. Je ne sais pas si c'est officiel ou non, mais si c'est le cas, laissez-moi simplement combattre quelqu'un, gagner de l'argent et récupérer la ceinture plus rapidement », a-t-il déclaré, exprimant son mécontentement face à la politique de l'organisation ;

Décembre, la date limite : Chimaev a souligné qu'il avait tenté d'obtenir un combat en octobre et qu'il se concentrait désormais sur décembre ; si aucun adversaire n'est trouvé, il fera une pause temporaire dans le sport.

« Sept anesthésies, 6 opérations et la moitié de la thyroïde en moins » : un état de santé tragique

Le combattant, qui semblait invincible dans l'octogone, a révélé les vérités sombres cachées en coulisses :

La raison de la pause : S'il n'obtient pas de combat, il subira toutes les opérations nécessaires pour se soigner : « J'ai beaucoup de blessures, elles doivent être traitées. Sinon, j'aborde chaque combat avec divers problèmes » ;

Historique des chirurgies : « Je n'aime pas parler de mes blessures, mais les gens savent que je tombe souvent malade. Il me manque la moitié de la thyroïde, j'ai subi 7 anesthésies et 6 opérations. C'est ce qu'Allah a écrit pour mon destin », a-t-il confié, bouleversant ses fans ;

La pression d'une récupération constante : Ces facteurs de santé chroniques empêchent Khamzat de maintenir une régularité dans sa carrière.

Victoire en 90 secondes contre Tyron Woodley : Maîtrise sur le tapis de lutte

Malgré sa pause en MMA, Chimaev maintient sa forme physique grâce à la lutte :

Le choc retentissant à Moscou : Il y a à peine une semaine, Khamzat est monté sur le tapis lors de la prestigieuse ligue de lutte professionnelle RAF à Moscou ;

Une victoire expéditive : Lors du combat principal de la soirée, il a vaincu l'ancien champion des poids welters de l'UFC, l'Américain Tyron Woodley, en seulement une minute et demie, remportant une nouvelle victoire avant la limite ;

Soif d'avenir : Cette victoire a prouvé que Chimaev est toujours en excellente forme physique et technique, mais tout dépend désormais de la décision des matchmakers de l'UFC.

Cette sortie fracassante de Khamzat Chimaev pousse la direction de l'UFC à agir immédiatement sous peine de perdre une star adorée des fans pour une longue période.

Selon vous, pourquoi l'UFC retarde-t-elle le retour de Khamzat Chimaev dans l'octogone ? Dana White le protège-t-il ou l'organisation veut-elle mettre en avant d'autres prétendants au titre ? Après 6 opérations lourdes et de graves problèmes de santé, Chimaev peut-il reconquérir la ceinture de l'UFC ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de l'interview avec tous les passionnés de MMA !