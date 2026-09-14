Francis Ngannou répond fermement à Dana White qui l'a qualifié de « mauvaise personne »

Dans le monde des arts martiaux, l'un des conflits les plus retentissants et intransigeants de l'histoire du sport s'est ravivé. Le célèbre puncheur camerounais, ancien champion poids lourds de l'UFC surnommé « The Predator », Francis Ngannou, a officiellement réagi aux attaques personnelles et aux graves accusations du président de l'organisation, Dana White. Auparavant, Dana White avait ouvertement qualifié le combattant camerounais de « mauvaise personne », excluant catégoriquement toute possibilité de retour à l'UFC.

En réponse, Ngannou a adressé une lettre ouverte au patron de la promotion via ses réseaux sociaux, touchant là où ça fait mal : il a rappelé qu'il avait dépensé des millions pour se libérer de l'organisation pendant trois ans, tandis que White avait tout tenté pour l'empêcher d'être libre, pour finalement échouer. Pourquoi l'animosité entre Ngannou, qui a quitté la ligue en 2023 en tant que champion en titre, et White ne retombe-t-elle pas ? Quels sacrifices le Camerounais a-t-il faits pour sa liberté et quelle sera sa prochaine étape après sa victoire expéditive en mai ?

« Tu dois accepter ta défaite » : La lettre ouverte de Ngannou à Dana White

Francis Ngannou a répondu de manière extrêmement cinglante à l'accusation de « mauvaise personne » du président de l'UFC :

3 ans de résistance acharnée : « Ces mots viennent d'un homme qui a passé plus de trois ans à essayer de s'échapper, à dépenser des sommes énormes en frais d'avocats et à élaborer un plan de départ », a écrit le combattant camerounais ;

L'obstacle de la liberté et l'échec : « Il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'empêcher d'obtenir ma liberté. Maintenant, tu dois accepter cette défaite. On ne peut plus changer cela », a-t-il souligné, affirmant que les plans de White ont échoué ;

Haine personnelle et vengeance : Les experts estiment que les déclarations virulentes de White sur le « retour impossible » s'expliquent par le fait que Ngannou a défendu ses droits et brisé le monopole de l'UFC.

Le départ historique de 2023 : Le seul roi à avoir abandonné sa ceinture

Le départ de Ngannou de l'UFC a créé un véritable précédent dans le monde du sport :

La liberté au statut de champion : En 2023, Francis a quitté la plus grande promotion de MMA au monde en tant que champion poids lourds en titre, sans avoir perdu sa ceinture sur le ring ;

Crise contractuelle : Après des blessures et un long conflit, le contrat a pris fin et le combattant n'a pas accepté les nouvelles conditions financières et restrictives de l'UFC ;

Une nouvelle page en boxe et en MMA : Libéré des contraintes de l'UFC, Ngannou sur le ring Tyson Fury et Anthony Joshua, a remporté des dizaines de millions de dollars en affrontant des stars de la boxe, atteignant ainsi l'indépendance financière.

Le KO de mai et la puissance actuelle de Ngannou

Le puncheur camerounais de 38 ans a prouvé dans les faits qu'il n'avait rien perdu de sa force dans l'octogone :

Le rendez-vous de Los Angeles : En mai dernier, lors du prestigieux tournoi MVP MMA à Los Angeles, Ngannou est remonté dans la cage ;

La vengeance au premier round : Il a terrassé son adversaire brésilien expérimenté, Filipe Lins, par un KO dévastateur dès le premier round, renforçant ainsi sa réputation ;

Un statut inarrêtable : Agent libre en boxe et en MMA, « The Predator » reste l'une des stars les plus demandées sur la scène sportive mondiale, même sans l'UFC.

Cette guerre entre Francis Ngannou et Dana White restera dans les annales du sport non seulement comme une querelle personnelle, mais aussi comme une lutte pour les droits des athlètes, la liberté financière et contre l'hégémonie des grandes organisations.

Selon vous, le départ de Francis Ngannou de l'UFC alors qu'il était champion était-il la bonne décision, ou aurait-il dû trouver un accord avec Dana White et rester dans l'octogone ? Le fait que White traite Ngannou de « mauvaise personne » témoigne-t-il de l'amertume de la défaite ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du conflit MMA avec tous les passionnés de combat et vos proches !