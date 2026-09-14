Le champion en titre de la catégorie welterweight (jusqu'à 77 kg) de l'UFC, la promotion d'arts martiaux mixtes la plus prestigieuse au monde et l'un des leaders du classement P4P, Islam Makhachev a fait une déclaration fracassante sur le futur trône de la catégorie. Le combattant russe de 34 ans, lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne YouTube populaire « Ushatayka » a fait l'éloge des perspectives en MMA de son dernier adversaire en date, le célèbre combattant irlandais Ian Machado Garry. Après avoir enregistré une série de 17 victoires et conquis la catégorie des 77 kg, Makhachev a prédit que Garry deviendrait le maître absolu de cette division après son départ à la retraite.

Ces propos inattendus Shavkat Rakhmonovont suscité de vives discussions dans une catégorie welterweight déjà encombrée par des prétendants comme Carlos Prates et Michael Morales. Pourquoi Makhachev considère-t-il l'Irlandais de 28 ans comme son successeur principal, quels aspects du jeu de Ian Garry ont impressionné le champion, et comment le départ d'Islam, fort de 29 victoires, modifiera-t-il l'équilibre des forces ?

« Il est très jeune et a encore beaucoup à accomplir » : L'évaluation de Makhachev sur Garry

Dans son interview pour « Ushatayka », Islam Makhachev s'est attardé sur l'adversaire qu'il a affronté :

Reconnu comme une menace sérieuse : « Je considère Ian Garry comme l'un des adversaires les plus dangereux et sérieux », a souligné le champion ;

Prédiction pour le futur titre : Selon Islam, dès que le trône de la division sera vacant, Garry s'en emparera : « Je pense qu'il sera champion après mon départ » ;

Jeunesse et immense potentiel : « Il est encore très jeune, il n'a que 28 ans. Il accomplira encore beaucoup de succès dans sa carrière et pourra montrer une grande progression », a-t-il déclaré en évaluant les capacités du sportif irlandais.

Série de 17 victoires et 29 succès : L'ère invincible de Makhachev

Le champion russe est actuellement au sommet absolu de sa forme physique et de sa carrière :

Série terrifiante : Islam Makhachev enregistre une série unique de 17 victoires consécutives dans l'octogone de l'UFC ;

29 victoires et 1 défaite : Avec un total de 29 victoires en MMA professionnel et une seule défaite, le champion de 34 ans a déjà battu tous les prétendants renommés de sa catégorie ;

Expérience et sang-froid : Makhachev ne laisse aucune chance à ses adversaires, non seulement en lutte et au sol, mais aussi dans ses derniers combats grâce à sa technique de striking debout.

La course passionnante des 77 kg : Rakhmonov, Prates et les autres

La concurrence dans la division welterweight est plus intense que jamais :

Shavkat Rakhmonov comparaison avec : Auparavant, Makhachev avait analysé la star invaincue d'Asie centrale, Shavkat Rakhmonov, en le comparant à Carlos Prates et Michael Morales, tout en évaluant objectivement ses compétences ;

L'ascension de Garry : Le combattant irlandais est considéré comme le candidat principal pour ramener la ceinture de champion dans son pays après l'ère Conor McGregor ;

Le combat de la nouvelle génération : Le départ de Makhachev de l'UFC ouvrira certainement une nouvelle ère de rivalités historiques entre Garry, Rakhmonov et d'autres jeunes talents dans les années à venir.

Cet hommage d'Islam Makhachev renforce le statut de Ian Machado Garry au sein de la promotion et définit la direction principale de la future lutte pour le titre des welterweights.

Selon vous, après le départ d'Islam Makhachev de l'octogone, Ian Garry sera-t-il vraiment champion des 77 kg, ou Shavkat Rakhmonov le battra-t-il pour s'emparer de la ceinture ? Combien de temps Makhachev pourra-t-il encore défendre son titre ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de l'interview fracassante du monde du MMA avec tous les passionnés de combat et vos proches !