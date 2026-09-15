Hansi Flick soutient la candidature de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a exprimé son soutien total à la déclaration audacieuse de son jeune ailier Lamine Yamal, qui se considère comme un candidat légitime au Ballon d'Or. Le technicien allemand a souligné que la grande confiance en soi du joueur n'affecte pas négativement l'ambiance de l'équipe et que son ambition ne pose aucun problème. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Lamine Yamal a déclaré la semaine dernière que lui et l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, étaient les meilleurs joueurs du monde, mais que le prestigieux trophée individuel devrait lui revenir. Bien que cette déclaration ait suscité de nombreux débats dans le monde du football, l'entraîneur catalan a accueilli cette situation avec naturel.

La confiance de Flick et les résultats de Yamal

Lors de la conférence de presse précédant le match contre le Racing Santander, l'entraîneur a souligné que la confiance en soi du jeune joueur était tout à fait justifiée. Hansi Flick a noté que les succès de Yamal en club et en équipe nationale, ainsi que ses performances exceptionnelles, prouvent qu'il mérite ce prix prestigieux.

« Il est ouvert et confiant. Yamal a montré à quel point il est bon cette saison. C'est un joueur vraiment extraordinaire », a déclaré Hansi Flick. L'entraîneur a également ajouté que les titres remportés par le joueur en Liga, en Supercoupe d'Espagne et avec l'équipe nationale confirment sa légitimité.

Capacités sur le terrain et approche collective

Selon Flick, l'assurance et le talent dont Lamine Yamal fait preuve face à ses adversaires sur le terrain font partie intégrante de sa personnalité. Il a particulièrement souligné sa capacité à émerveiller les fans dans les duels en un contre un ou face à plusieurs défenseurs.

Auparavant, Hansi Flick avait averti à plusieurs reprises que l'excès d'ego pouvait nuire au succès de l'équipe. Cependant, le technicien a exprimé l'espoir que les aspirations de Yamal pour le Ballon d'Or ne deviennent pas un facteur de distraction pour le groupe et a confirmé son soutien total envers son joueur.