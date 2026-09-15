Un taureau de race Angus vendu à un prix record en Australie

En Australie, un taureau de race Angus nommé Wyatt W50 a été vendu pour 420 000 dollars australiens, soit environ 300 000 dollars américains. Ce résultat a été enregistré comme un record pour les ventes de taureaux dans le pays, selon ABC News.

Le taureau de 19 mois a été élevé dans l'élevage Millah Murrah, situé dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Au moment de la vente, il pesait 834 kilogrammes.

Wyatt W50 a attiré les acheteurs principalement grâce à ses performances génétiques supérieures. Ses indicateurs EBV ont montré des résultats élevés concernant les caractéristiques essentielles de la race, notamment le potentiel de gain de poids rapide et la qualité de la viande.

Le taureau a été acheté par Gundungarra Angus et la société JS Grazing. Les acheteurs prévoient de l'utiliser à des fins de reproduction, notamment par la vente de matériel séminal.

L'un des précédents records de vente de bétail en Australie était de 400 000 dollars australiens, un prix payé pour une femelle de race Wagyu. Wyatt W50 a dépassé ce résultat de 20 000 dollars australiens.

L'un des taureaux Angus les plus chers vendus au monde est SAV America 8018. Il a été vendu aux enchères aux États-Unis en février 2019 pour 1,51 million de dollars. Le taureau avait également attiré l'attention pour avoir atteint un poids de 500 kilogrammes à l'âge de 205 jours.