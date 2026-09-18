L'équipe nationale d'Ouzbékistan de futsal bat la Hongrie à l'extérieur

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L'équipe nationale d'Ouzbékistan de futsal bat la Hongrie à l'extérieur

L'équipe nationale d'Ouzbékistan de futsal poursuit son parcours réussi sur le continent européen dans le cadre de sa préparation aux prochaines compétitions internationales majeures. Lors du premier match amical disputé en Hongrie, où nos représentants effectuent actuellement un stage, ils ont remporté une victoire importante en battant l'équipe hôte, la Hongrie, sur le score de 1-0. L'unique but décisif de la rencontre a été inscrit à la 11e minute par Ilhomjon Hamroyev, joueur expérimenté de notre sélection.

Selon le service de presse de la Fédération de football d'Ouzbékistan, malgré le score serré, nos joueurs ont dominé le jeu de la première seconde jusqu'au coup de sifflet final. Nos représentants ont montré une supériorité notable sur les Européens en termes de possession de balle, de tirs cadrés et d'occasions dangereuses. Les maîtres du futsal ouzbek ne comptent pas s'arrêter là : le deuxième match amical entre les deux équipes aura lieu le 19 septembre.

Alors, quel sera l'impact de cette victoire sur le classement mondial et la formation de l'équipe, quelle est l'efficacité des nouveaux quintets testés par le staff technique, et les Hongrois pourront-ils prendre leur revanche lors du match retour du 19 septembre ?

« Frappe décisive à la 11e minute et domination absolue » : Le scénario du match

Points clés de la confrontation entre la Hongrie et l'Ouzbékistan :

  • Le but de la victoire par Ilhomjon Hamroyev : Hamroyev a scellé le sort du match en concluant avec précision une attaque rapide menée à la 11e minute ;

  • Domination totale sur le terrain : Notre équipe nationale n'a laissé aucune liberté à l'adversaire en termes de contrôle du ballon, de construction d'attaques placées et de pressing ;

  • Cage inviolée et discipline défensive : La ligne défensive, dirigée par le gardien Abbos Elmurodov, a neutralisé sans erreur toutes les attaques dangereuses des Hongrois ;

  • Supériorité en tirs et en occasions : L'équipe d'Ouzbékistan a créé des dizaines d'occasions devant le but adverse, maintenant le gardien européen sous une pression constante.

Analyse des effectifs : Quintet de départ et forces du banc

L'effectif de l'équipe nationale d'Ouzbékistan aligné pour ce match :

  • Quintet de départ : Abbos Elmurodov (gardien), Ilhomjon Hamroyev, Behruz Samiyev, Xusniddin Nishonov, Abror Axmedzyanov ;

  • Remplaçants : Shavkat Ibragimov, Xayrullo Solihov, Mashrab Adilov (capitaine), Jasur O‘rinbosarov, Shaxzodjon Sa’diyev, Shaxram Faxriddinov, Sunnatilla Jo‘rayev, Shoxjahon Shonazarov, Asilbek Vafoyev ;

  • Possibilité de rotation : Le staff technique a donné une chance à presque tous les remplaçants, testant en pratique divers schémas tactiques.

Deuxième confrontation le 19 septembre : Conclusion des experts

Conclusions importantes des analystes de futsal sur ce stage à l'étranger :

  • Résilience face à l'école européenne : La démonstration d'un futsal technique et rapide face au style de jeu hongrois basé sur la force physique et le contact confirme la grande forme de nos représentants ;

  • Question de réalisation : Malgré la création de nombreuses occasions, le score final de 1-0 montre qu'il faut travailler davantage la finition avant le match du 19 septembre ;

  • Intrigue pour le match retour : Battue à domicile, l'équipe de Hongrie tentera de montrer un futsal beaucoup plus agressif et offensif lors du second match, ce qui constituera un nouveau test sérieux pour notre équipe.

Cette victoire à l'extérieur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de futsal en Hongrie renforce son prestige sur la scène internationale et suscite une grande confiance chez les supporters avant les tournois officiels à venir.

Selon vous, nos joueurs de futsal pourront-ils remporter une victoire plus large contre la Hongrie lors du deuxième match amical du 19 septembre ? Quels aspects du jeu de notre équipe nationale doivent être renforcés selon vous ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez les détails de ce succès du futsal ouzbek sur les terres européennes avec tous les passionnés de sport et vos amis !

OuzbékistanFutsalHongrieIlhomjon HamroyevTournois Européens
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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