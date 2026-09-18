Lors d'une des affiches de la 9e journée de la Premier League russe (RPL), le CSKA Moscou s'est imposé 3-1 sur le terrain du Dynamo Makhatchkala au Daghestan, signant une victoire importante après avoir été mené. Ce match intense sur les rives de la Caspienne revêtait une importance particulière pour nos fans de football : le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Makhmud Makhammadjonov, qui défend les couleurs du Dynamo, a été titularisé et a disputé l'intégralité des 90 minutes. La rencontre a mal commencé pour les hôtes : dès la 13e minute, Makhammadjonov a marqué contre son camp.

Peu après, à la 20e minute, le buteur du Dynamo Gamid Agalarov a égalisé, mais en seconde période, l'expérience et la maîtrise du club moscovite ont fait pencher la balance. Entrés en jeu, Luciano (69e) et Firov (79e) ont chacun marqué, scellant la victoire des Moscovites. Après ce succès, les « Arméniens » atteignent 19 points et grimpent à la 3e place du classement, tandis que le club de Makhatchkala reste 7e avec 12 points.

Alors, pourquoi la défense du Dynamo a-t-elle craqué après l'autogoal de Makhammadjonov, comment les remplaçants du CSKA ont-ils renversé le match, et le club daghestanais est-il en train de décrocher dans la course aux places d'honneur ?

« Autogoal, réponse d'Agalarov et impact des remplaçants » : Chronique du match

Les moments clés et décisifs de la rencontre à Makhatchkala :

13e minute — Autogoal inattendu de Makhammadjonov (0-1) : Lors d'une attaque rapide du CSKA, le défenseur ouzbek a mal ajusté son intervention et a envoyé le ballon dans ses propres filets ;

20e minute — Réponse rapide de Gamid Agalarov (1-1) : Les hôtes ont rapidement retrouvé leur calme et égalisé grâce à une frappe froide d'Agalarov ;

69e minute — Le but de la victoire par Luciano (1-2) : Entré en jeu après la pause, Luciano a conclu une action collective des Moscovites par un but ;

79e minute — Le point final par Firov (1-3) : Entré en jeu à la 77e minute, Firov a marqué le troisième but du CSKA seulement deux minutes plus tard, scellant le sort du match ;

Tension en première mi-temps : Les quatre cartons jaunes consécutifs distribués par l'arbitre entre la 44e et la 45e minute ont témoigné de l'intensité émotionnelle de la rencontre.

La performance du légionnaire ouzbek : un test difficile pour Makhammadjonov

Points clés concernant la participation de Makhmud Makhammadjonov au match contre le CSKA :

Confiance totale pendant 90 minutes : Malgré l'autogoal à la 13e minute, le staff technique n'a pas remplacé le défenseur ouzbek et lui a donné sa chance jusqu'au bout ;

Duels sur les ailes : Makhammadjonov a livré des duels défensifs intenses face aux ailiers rapides du CSKA, Krugovoy et Glebov ;

Expérience et leçon mentale : Un match aussi difficile et riche en erreurs contre un grand club de la RPL sert d'école de formation importante pour la progression professionnelle du joueur ouzbek de 23 ans.

Classement et analyse des experts

État des lieux et analyse tactique après la 9e journée de RPL :

Le CSKA sur le podium : Avec 19 points, les « Arméniens » restent au coude-à-coude avec le Zénith et Krasnodar dans la course au titre et aux médailles ;

La victoire de la profondeur de banc : Les changements effectués par le staff du CSKA en seconde période (entrées de Luciano et Firov) ont été payants et ont décidé du sort du match ;

La stabilité du Dynamo Makhatchkala : Septièmes avec 12 points, les Daghestanais ont prouvé qu'ils pouvaient tenir tête à n'importe quel adversaire, mais une perte de concentration en fin de match leur a coûté des points.

Si cette victoire à l'extérieur du CSKA confirme les ambitions de titre des Moscovites, pour Makhmud Makhammadjonov, ce match devient une motivation sérieuse pour travailler sur ses erreurs et revenir plus fort lors des prochaines journées.

Selon vous, quel a été l'impact négatif de l'autogoal de Makhmud Makhammadjonov sur le plan de jeu et le moral du Dynamo ? Le CSKA peut-il lutter pour le titre de la Premier League russe jusqu'au bout ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez les détails de ce match intense impliquant le légionnaire ouzbek en RPL à tous les fans de football !