Vadim Abramov « explose » après la défaite 3-2 : ses révélations fracassantes !

Lors d'un match central de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Navbahor (Namangan) a arraché une victoire 3-2 contre le Dinamo (Samarcande). Avec 5 buts inscrits dès la première mi-temps et une intensité folle, la rencontre a pris une tournure dramatique. En conférence de presse, l'entraîneur des visiteurs, Vadim Abramov, a vivement critiqué les erreurs défensives grossières de ses joueurs, les décisions arbitrales partiales et le comportement d'un de ses joueurs qui a provoqué le stade après un but.

Abramov a qualifié le fait d'encaisser trois buts après en avoir marqué deux à l'extérieur de « défense risible et inexplicable », tout en ironisant sur les standards d'arbitrage à Namangan. Par ailleurs, le coach a promis la victoire lors des prochaines journées, quel que soit le terrain, et a fait le point sur le retour des leaders blessés.

Qu'est-ce qui a mis Vadim Abramov en colère, quelle erreur stupide Jumaboyev a-t-il commise après son but et quelle est la cause du chaos défensif des joueurs de Samarcande ?

« Quatre défenseurs contre un attaquant et des buts ridicules » : Abramov étrille la défense

Erreurs défensives pointées par l'entraîneur du Dinamo :

« Défense risible » : L'entraîneur a vivement critiqué le fait que quatre défenseurs soient restés passifs dans la surface face à un seul attaquant adverse, et a déploré les buts encaissés facilement sur corner et lors des sorties du gardien ;

Deux buts à l'extérieur ne suffisent pas : Abramov a jugé injustifiable d'avoir marqué deux buts à l'extérieur pour finalement en encaisser trois ;

Consignes non respectées : Après la défaite 3-2, le coach a déclaré que ses consignes n'avaient pas été pleinement appliquées, pointant des erreurs grossières et imprévues sur le terrain.

« Comportement insensé et provocation du stade » : remontrance publique envers Jumaboyev

Analyse du comportement du joueur après son but et de la pression au stade :

« Erreur stupide » : Abramov a fermement condamné le fait que Jumaboyev ait délibérément provoqué les supporters de Namangan après son but, soulignant qu'il lui avait crié dessus depuis le banc de touche immédiatement après ;

Gâcher le match : Selon l'entraîneur, le joueur a cédé à ses émotions, a reçu un carton jaune et a mis toute l'équipe sous une pression inutile en se mettant le stade à dos ;

Pas un blocage psychologique : Le coach a noté que les joueurs n'étaient pas effrayés par la pression des fans, mais que ce comportement a eu un impact négatif inutile.

« Décisions étranges » de l'arbitrage et agression contre Azizov

Les griefs de Vadim Abramov sur le travail des arbitres et les actions adverses :

« C'est toujours comme ça à Namangan » : Concernant le temps additionnel et les décisions arbitrales, Abramov a ironisé : « C'est toujours comme ça à Namangan, un jour il y aura le même arbitrage à Samarcande » ;

Cartons à sens unique : Il a souligné que les joueurs du Dinamo ont reçu des cartons jaunes facilement, contrairement à ceux de Navbahor ;

La situation concernant Azizov : L'entraîneur a qualifié le fait qu'Azizov ait été saisi par le cou puis piétiné délibérément par un autre joueur de « agression », exprimant son mécontentement face à l'aveuglement des arbitres ;

Promesse de victoire et infirmerie : Abramov a promis une victoire lors du prochain match et a exprimé l'espoir que les blessés Anvar et Kodirkulov reviennent après la trêve internationale.

Cette sortie brûlante de Vadim Abramov montre qu'il est temps pour le Dinamo de tirer des conclusions sérieuses sur sa discipline défensive lors des matchs à l'extérieur.

Selon vous, les critiques de Vadim Abramov sont-elles justifiées ? Les décisions arbitrales ont-elles vraiment influencé le score final de 3-2 ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cet article exclusif à tous les fans de football !