Ligue Europa : La Juventus écrase le NEC, Bournemouth fait trembler l'Espagne

La première journée de la nouvelle saison de la Ligue Europa, la deuxième compétition continentale la plus prestigieuse, a débuté par un véritable festival de buts et des surprises inattendues. À Turin, la Juventus a infligé une correction sévère au club néerlandais du NEC, s'imposant sur le score sans appel de 5-0. Nico González, Alaybergovich, Voltemade sur penalty, le défenseur Çelik et le remplaçant Randal Kolo Muani ont chacun marqué, démantelant la défense adverse.

Les clubs anglais ont également fait étalage de leur puissance sur la scène européenne : à Londres, Crystal Palace a inscrit 4 buts sans réponse contre le club polonais du Lech, tandis que le modeste Bournemouth, en déplacement en Espagne, a mis à genoux la Real Sociedad à Saint-Sébastien (2-1), signant l'une des grandes sensations de la compétition. À Istanbul, Beşiktaş a écrasé le géant français Marseille 4-1, tandis qu'en Écosse, le Celtic s'est incliné 1-3 à domicile face à Ferencváros.

Alors, ce jeu offensif à Turin confirme-t-il que la Juventus est le grand favori pour le titre de la Ligue Europa, les équipes de Premier League peuvent-elles conquérir ce tournoi, et quelle est la raison de la défaite à domicile du géant espagnol, la Real Sociedad ?

« 5-0 à Turin et l'express londonien » : Détails des chocs principaux

Aperçu des rencontres à gros score lors de la 1ère journée :

Juventus 5-0 NEC (5 buts inscrits contre les Néerlandais) : Nico González a ouvert le score dès la 9e minute, Alaybergovich a creusé l'écart à la 24e, et Voltemade a transformé un penalty à la 35e ; en seconde période, Çelik (75e) et Kolo Muani (82e) ont alourdi le score ;

Crystal Palace 4-0 Lech (Les Polonais balayés) : Côté londonien, Pino (10e), Richards (27e) et Larsen (34e) ont plié le match dès la première mi-temps, Eddie Nketiah (89e) scellant le score en fin de rencontre ;

Real Sociedad 1-2 Bournemouth (La sensation en Espagne) : Le club anglais a pris l'avantage 2-0 grâce à des buts rapides de Justin Kluivert (11e) et Ryan (20e) ; malgré la réduction du score par Gomes à la 58e, les Basques n'ont pu éviter la défaite ;

Beşiktaş 4-1 Marseille (La correction en Turquie) : Fakili, Vaclav, Murilo et Poku ont assuré une victoire convaincante face au club français devant les supporters turcs (le seul but d'Abdallah n'a pas pu sauver Marseille) ;

Celtic 1-3 Ferencváros (Le choc à Glasgow) : Le champion de Hongrie a battu le géant écossais à l'extérieur grâce aux buts de Bamidele, Zachariassen et Arzani.

Le succès tactique de la Juventus et de Bournemouth : Analyse des lignes

Conclusions des experts en football à l'issue des rencontres :

L'effectif renouvelé des Turinois : Grabara dans les buts, Lukumi et Kalulu solides en défense, ont parfaitement lancé l'attaque grâce aux actions créatives de Douglas Luiz et Voltemade au milieu ; les remplaçants Kolo Muani et Conceição ont épuisé l'adversaire dans les dernières minutes ;

Les contre-attaques pragmatiques de Bournemouth : Bien que l'équipe anglaise ait laissé la possession aux Espagnols, les raids rapides de Kluivert et Ryan sur les ailes ont pris la défense adverse de court ;

Le désordre défensif de Marseille : Dans l'atmosphère « brûlante » d'Istanbul, le club français a encaissé 4 buts en raison d'erreurs défensives grossières.

Classement et intrigue : Les leçons de la 1ère journée

Le début de la lutte en Ligue Europa livre les conclusions suivantes :

La Juventus, grand favori : Vainqueur avec 5 buts d'écart, le géant italien s'installe immédiatement en tête du classement, envoyant un signal fort vers le trophée final ;

La marche audacieuse des équipes de Premier League : Le démarrage solide de Crystal Palace et Bournemouth démontre que les clubs anglais ont le potentiel de remporter non seulement la Ligue des Champions, mais aussi la Ligue Europa cette saison.

Ces scores larges et ces défaites inattendues dès la 1ère journée montrent que les compétitions continentales de cette année seront bien plus intenses et disputées que les précédentes.

Selon vous, après cette victoire 5-0 à Turin, peut-on qualifier la Juventus de favori absolu pour le titre de la Ligue Europa ? Les équipes anglaises comme Bournemouth et Crystal Palace peuvent-elles atteindre la finale des coupes d'Europe ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez les détails de ce show de buts en Ligue Europa avec tous les fans de football et vos amis !