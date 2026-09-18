Temur Kapadze s'exprime ouvertement sur la victoire 3-2 d'hier et la course au titre

Dans l'un des chocs de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Navbahor Namangan a accueilli le Dinamo Samarcande. Dans un match riche en buts et sous haute tension, les locaux ont arraché une victoire 3-2. Les 5 buts ont été inscrits lors d'une première mi-temps intense, le score restant inchangé après la pause. Ce succès permet aux « Faucons » de consolider leur place dans le trio de tête et de glaner des points cruciaux dans la course au titre.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur principal des locaux, Temur Kapadze, a répondu aux questions les plus délicates et inattendues des journalistes avec une franchise pragmatique et courageuse. Il a abordé les erreurs d'Otkir Yusupov, les opportunités pour le remplaçant Shukron Yoldoshev, les raisons de la mise sur le banc de Joel Kojo, chouchou des supporters, et le repositionnement du milieu défensif Shoxruh Abdurahmonov en attaque centrale.

Alors, dans un contexte d'instabilité pour Neftchi et Paxtakor, Navbahor est-il vraiment devenu le favori pour le titre, comment surmonter l'obstacle Gazalkent en Coupe d'Ouzbékistan et quels défis attendent l'équipe de Kapadze ?

« Le football sans erreur n'existe pas » : Le sort d'Otkir Yusupov et Shukron Yoldoshev

Critiques sur la ligne des gardiens lors de la conférence de presse à Namangan :

Les erreurs évitables de Yusupov : Kapadze n'a pas caché qu'Otkir Yusupov aurait dû mieux agir sur les buts encaissés, soulignant que de telles erreurs ne devraient pas se produire, mais que la réactivité des attaquants a sauvé l'équipe.

Quand Shukron Yoldoshev jouera-t-il ? : L'entraîneur a rappelé que chaque match est une finale, expliquant qu'il serait risqué de tester un gardien sans temps de jeu récent, mais que son heure viendra.

Les occasions manquées de Norchayev : Il a été souligné que l'équipe a mieux joué en seconde période et que Khusayn Norchayev aurait dû alourdir le score pour sceller le sort du match.

« Nous n'avons pas d'équipe type, et pas de temps pour attendre Kojo ! » : Grande rotation en attaque

La réponse de l'entraîneur aux débats animés sur Joel Kojo et Shoxruh Abdurahmonov :

Kojo a-t-il été recruté pour le banc ? : Kapadze a fermement rejeté ces propos ; il a expliqué que Kojo revient d'une longue blessure et a besoin de temps pour retrouver sa forme, mais que l'équipe a besoin de résultats immédiats.

Le principe de la concurrence saine : L'entraîneur a insisté sur le fait que les joueurs les plus performants à l'entraînement sont alignés, expliquant que Shoxruh Abdurahmonov méritait sa place après son but lors du dernier match.

Du milieu défensif à l'attaque centrale : Le repositionnement d'Abdurahmonov n'est pas un hasard : il a été reconnu comme étant plus actif et utile sur le terrain que certains attaquants de métier.

Plans pour le titre et l'obstacle Gazalkent en Coupe

Analyse de la fin de saison et des objectifs à venir :

L'appétit d'une équipe renouvelée à 90 % : En début de saison, avec 90 % de l'effectif renouvelé, la direction n'avait pas imposé d'exigence stricte de titre, mais aujourd'hui, Navbahor compte se battre pour l'or dans toutes les compétitions.

Ne pas dépendre de Neftchi et Paxtakor : La stratégie principale est de se concentrer uniquement sur son propre jeu et ses propres points, plutôt que sur les faux pas des adversaires.

La surprise Gazalkent en Coupe : Il a été noté qu'une victoire facile contre le club de Pro-League n'est pas garantie, car c'est une équipe jeune et courageuse qui a déjà éliminé des clubs de Super League.

Le déclin de Muhammadali Usmonov : Il a été expliqué que le défenseur est écarté en raison d'une baisse de forme récente, mais que la confiance en lui demeure.

Sous la direction de Temur Kapadze, Navbahor devient progressivement une véritable machine à gagner, pragmatique, combattant pour chaque minute et ne craignant aucune concurrence.

Selon vous, la décision de Kapadze de laisser Kojo sur le banc et d'aligner Abdurahmonov en attaque est-elle justifiée ? Navbahor peut-il dépasser Neftchi et Paxtakor pour remporter le titre tant attendu ? Partagez vos analyses en commentaires !