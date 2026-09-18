Lors du 3e tour de la Carabao Cup, le tenant du titre, Manchester City, a offert un véritable festival offensif et une démonstration de force à l'Etihad Stadium. Face à Norwich, pensionnaire de Championship, les hommes d'Enzo Maresca ont inscrit 5 buts sans en concéder, scellant une victoire éclatante 5-0. Pour tous les fans de football, l'événement marquant de la soirée a été la titularisation du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, qui a dirigé la ligne défensive avec autorité pendant 90 minutes.

La défense solide menée par Khusanov n'a laissé aucune chance à l'adversaire, permettant au gardien Gerónimo Rulli de garder sa cage inviolée. En attaque, le prodige de 17 ans Samba a brillé avec un doublé, tandis que Rayan Cherki, la nouvelle recrue brésilienne Allan (pour son premier but avec City) et McAtee ont également marqué. Au prochain tour, un défi de taille attend les Mancuniens : Manchester City affrontera en huitièmes de finale Manchester Unitedle dangereux Brighton, qui a éliminé

Comment la performance parfaite de 90 minutes d'Abdukodir Khusanov influencera-t-elle les choix d'Enzo Maresca ? Comment le jeune Samba est-il devenu le héros du match, et les « Cityzens » pourront-ils arrêter Brighton, le bourreau de MU ?

« 5 buts et un phénomène de 17 ans » : Chronologie du match à l'Etihad

Séquence des buts et moments forts de la rencontre entre Manchester City et Norwich :

29e minute — Ouverture du score par Samba (1-0) : L'attaquant de 17 ans a fait preuve d'une grande vivacité dans la surface pour lancer le festival offensif des locaux ;

32e minute — Sang-froid de Rayan Cherki (2-0) : Trois minutes plus tard, la star française a doublé la mise, anéantissant les espoirs de Norwich ;

48e minute — Premier but d'Allan (3-0) : En début de seconde période, le Brésilien a célébré son premier but sous ses nouvelles couleurs ;

54e minute — Doublé de Samba (4-0) : Le jeune attaquant a inscrit son deuxième but, s'assurant le titre d'homme du match ;

90e minute — Le mot de la fin par McAtee (5-0) : Entré en jeu, McAtee a marqué le cinquième but en fin de match, parachevant la démonstration.

Les 90 minutes de Khusanov : comment l'Ouzbek a verrouillé la défense ?

Statistiques clés d'Abdukodir Khusanov contre Norwich :

90 minutes sur le terrain : Le défenseur a débuté le match et n'a pas quitté la pelouse jusqu'au coup de sifflet final ;

Clean sheet et imperméabilité : Le trio Khusanov, Reis et O'Reilly a neutralisé l'attaque de Norwich, ne laissant presque aucun travail à Rulli ;

Domination dans les duels : Au sol comme dans les airs, Khusanov n'a laissé aucun espace aux attaquants adverses ;

Adaptation à la tactique de Maresca : Le défenseur ouzbek a parfaitement respecté les consignes du coach italien, notamment dans la relance.

Un adversaire redoutable en huitièmes : l'obstacle Brighton

L'intrigue avant les 1/8 de finale de la Carabao Cup :

Le bourreau deManchester United: Le prochain adversaire des « Cityzens », Brighton, a créé la sensation au 3e tour en éliminant MU ;

Duel tactique : Le pressing haut et le rythme imposé par les « Seagulls » seront le test le plus difficile pour Enzo Maresca ;

Défense du titre : En tant que tenant du trophée, Manchester City se battra sans relâche pour conserver son titre.

La performance d'Abdukodir Khusanov confirme sa montée en puissance au sein d'un géant de la Premier League.

Selon vous, Enzo Maresca titularisera-t-il Khusanov lors des prochains matchs de Premier League ? Quelles sont les chances de City contre Brighton, le tombeur deManchester United ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cet article à tous les fans de football !