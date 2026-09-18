Considéré comme un géant du football mondial et champion d'Angleterre, « Manchester City», le directeur sportif du club, Hugo Viana, a fait des révélations fracassantes sur la carrière et l'avenir du talent ouzbek Abdukodir Khusanov lors d'un entretien exclusif avec le journaliste mancity.com Jack Mumford, pour les ressources officielles du club. Le célèbre dirigeant portugais a souligné que Khusanov, âgé de 22 ans, possède toutes les qualités et le potentiel nécessaires pour devenir le meilleur défenseur central du football mondial.

Arrivé à Manchester en janvier 2025 en provenance du club français du RC Lens, le défenseur ouzbek est devenu en très peu de temps un pilier essentiel de l'équipe d'Enzo Maresca : il a déjà disputé plus de 50 matchs sous le maillot des Citizens, remportant la FA Cup et la League Cup. Ayant conquis les fans de l'Etihad par sa vitesse fulgurante, son sang-froid et sa puissance physique invincible, Abdukodir a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2031 cet été. Plus intéressant encore, Viana a révélé que l'ascension de Khusanov au niveau mondial en si peu de temps a dépassé les attentes de la direction et du staff technique de City.

Alors, pourquoi Hugo Viana a-t-il qualifié le développement de Khusanov de choc, que cache le contrat jusqu'en 2031 aux côtés de Foden et Gvardiol, et comment le défenseur ouzbek est-il devenu le leader incontesté du système Maresca ?

« Nous ne nous attendions pas à une telle progression » : les 4 révélations majeures d'Hugo Viana

« Manchester City» : les points forts de l'interview du directeur sportif :

« Nous connaissions ses capacités physiques, mais... » : Viana a admis que le club était convaincu des qualités athlétiques de Khusanov lors de son recrutement, mais que malgré son jeune âge et son temps de jeu limité en France, son adaptation fulgurante à une ligue aussi exigeante que l'Angleterre était inattendue ;

Le potentiel pour devenir le meilleur au monde : La direction du club est convaincue à 100 % qu'Abdukodir deviendra l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète ;

Soif d'apprendre : Viana a loué le professionnalisme du joueur ouzbek, affirmant qu'il travaille constamment sur lui-même et qu'il n'en est qu'au début de sa progression ;

Un impact immense sur l'équipe : À seulement 22 ans, Khusanov est déjà devenu le cœur battant et l'un des leaders de la défense du club mancunien.

Contrat jusqu'en 2031 et 50 matchs : Khusanov parmi les stars

Détails du nouveau statut d'Abdukodir Khusanov à Manchester City :

Un accord prolongé jusqu'en 2031 : Cet été, la direction du club a signé un contrat à long terme avec le légionnaire ouzbek, le rendant inaccessible pour les autres géants européens ;

Parmi l'élite : En même temps que Khusanov, de nouveaux contrats ont été conclus avec les stars majeures du club : Phil Foden, Josko Gvardiol et Jérémy Doku ;

Plus de 50 rencontres et des trophées : Ayant franchi le cap des 50 matchs en peu de temps, Abdukodir a déjà enrichi son palmarès avec la FA Cup et la League Cup ;

L'amour des fans : Grâce à ses duels acharnés et sa vitesse, le joueur ouzbek a consolidé son statut de favori des supporters de l'Etihad.

Analyse d'experts : la place de Khusanov dans la tactique de Maresca

Conclusions des observateurs sportifs et analystes sur le légionnaire ouzbek :

L'idéal de Maresca : L'expert italien Enzo Maresca aime jouer avec une ligne défensive haute, et dans un tel système, la vitesse terrifiante de Khusanov et sa capacité à anticiper les contre-attaques adverses sont vitales ;

Saut sur le marché des transferts : Le fait que le club l'ait conservé jusqu'en 2031 indique que la valeur de Khusanov pourrait dépasser la barre des 100 millions d'euros dans les prochaines années ;

Fierté de l'équipe nationale : Chaque match réussi sous les couleurs d'un géant de la Premier League propulse la réputation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sur la scène mondiale.

Cette haute estime d'Hugo Viana et la confiance infinie de « Manchester City » envers Khusanov prouvent une fois de plus qu'une nouvelle ère dorée, sans précédent, se poursuit dans l'histoire du football ouzbek.

Selon vous, Abdukodir Khusanov peut-il devenir, dans les 2 ou 3 prochaines années, le défenseur central le plus cher et le meilleur au monde, nominé pour le Ballon d'Or ? Quelle nouvelle responsabilité cette confiance d'Hugo Viana et d'Enzo Maresca impose-t-elle à notre joueur ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette interview exclusive sur notre fierté nationale avec tous les passionnés de football !