«Si vous devez mourir, allez mourir dans votre pays !» : La déclaration du vice-Premier ministre thaïlandais

En Thaïlande, centre mondial du tourisme et destination prisée par des millions d'expatriés, une déclaration inattendue et sévère a suscité un tollé international. Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, a vivement critiqué les demandes d'étrangers souhaitant créer des cimetières privés sur le territoire national, lançant un avertissement ferme.

« Cela va trop loin, cela dépasse les bornes. Vous devriez être reconnaissants que nous vous autorisions à venir ici... Si vous devez mourir, allez mourir dans votre pays. Il n'est pas nécessaire de mourir ici. N'essayez pas de nous exploiter », a déclaré Charnvirakul sans détour. Il a également ordonné aux gouverneurs des provinces de réprimer immédiatement les activités illégales des étrangers et tout manque de respect envers les traditions, les lois et la population locale.

Quelles actions des étrangers ont fait déborder le vase du gouvernement thaïlandais ? Le contrôle des touristes et expatriés sera-t-il renforcé et quel sera l'impact sur la politique touristique du royaume ?

« Pas besoin de mourir ici ! » : Les points clés d'Anutin Charnvirakul

Les points essentiels de la déclaration ferme du gouvernement thaïlandais :

« Une demande qui dépasse les bornes » : Le vice-Premier ministre a qualifié la demande d'étrangers de créer des cimetières privés sur le sol thaïlandais de contraire à la souveraineté nationale et aux coutumes locales ;

Culture de la gratitude et de l'accueil : Le responsable gouvernemental a souligné que les étrangers doivent être reconnaissants de pouvoir entrer, vivre et séjourner en Thaïlande ;

Non à l'exploitation : Il a été souligné qu'il faut mettre fin à l'abus des ressources naturelles et de l'hospitalité du pays par des citoyens étrangers à des fins personnelles ;

Appel au retour au pays : Charnvirakul a déclaré ouvertement que si les étrangers ne peuvent pas s'adapter aux coutumes et lois locales ou s'ils exigent des lieux de sépulture permanents, ils doivent aller mourir dans leur patrie.

Instructions fermes aux provinces : Vague de raids contre les étrangers

Nouvelles règles et exigences annoncées par le gouvernement thaïlandais :

Coup d'arrêt aux activités illégales : La lutte contre les guides illégaux, le commerce immobilier non autorisé et l'entrepreneuriat sans licence par des étrangers sera renforcée ;

Tolérance zéro pour le manque de respect culturel : Il a été décidé que ceux qui manquent de respect aux traditions bouddhistes, aux temples ou aux Thaïlandais seront immédiatement expulsés et placés sur une « liste noire » ;

Responsabilité des gouverneurs : Les responsables des grands centres touristiques comme Phuket, Pattaya, Samui et Chiang Mai ont reçu l'ordre de maintenir un contrôle strict sur la population étrangère.

Analyse internationale et perspectives touristiques : Conclusions des experts

Analyses des politologues et experts en tourisme international sur la situation :

Le pic du mécontentement local : Sur fond de migration massive et de flux touristiques, la hausse des prix du logement et le comportement arrogant de certains étrangers ont suscité une forte résistance de la population locale ;

Réponse des politiciens au public : La déclaration agressive et directe de Charnvirakul est une mesure populiste mais stratégique visant à montrer que le gouvernement donne la priorité aux intérêts de ses citoyens ;

Durcissement des règles : Suite à cette controverse, il est prévu que l'obtention de visas longue durée, les transactions immobilières et les conditions de résidence en Thaïlande deviennent nettement plus complexes.

Cet avertissement retentissant du gouvernement thaïlandais a clairement montré que la fierté nationale et les lois du pays hôte priment sur tout revenu touristique.

Selon vous, les propos du vice-Premier ministre thaïlandais sont-ils justes ? Dans quelle mesure un étranger doit-il respecter les coutumes et lois du pays visité ? Partagez vos réflexions en commentaire et diffusez cette analyse !