Xiaomi présente un nouveau lave-vaisselle d'une capacité de 20 couverts

Xiaomi a enrichi le marché de l'électroménager avec un nouvel appareil de pointe. Selon ixbt.com, la marque a officiellement dévoilé le Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top, un lave-vaisselle entièrement encastrable alliant une très grande capacité à des fonctionnalités innovantes. Cet appareil établit de nouvelles normes en matière de gain de temps domestique et de nettoyage impeccable de la vaisselle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités techniques et haute performance

L'un des principaux avantages du nouvel appareil est son immense capacité. Le modèle peut accueillir 20 couverts à la fois, ainsi que jusqu'à 144 ustensiles de cuisine. Pour cela, le volume de sa chambre de travail est fixé à 156 litres. L'appareil possède des caractéristiques techniques impressionnantes, étant équipé d'un moteur à courant continu sans balais avec une pression maximale de 52 000 Pa.

Le système d'aspersion d'eau a également été perfectionné, incluant des bras rotatifs doubles et une buse triple supplémentaire. Cela garantit que chaque recoin de la vaisselle est lavé uniformément avec de l'eau et des détergents spéciaux. De plus, le système détecte automatiquement le niveau de saleté de la vaisselle et sélectionne lui-même le programme de lavage le plus optimal.

Lavage rapide et stérilisation de haut niveau

L'appareil peut fonctionner à des températures allant jusqu'à 75 °C. Un mode rapide spécial permet de terminer tout le processus en seulement 70 minutes. Au-delà du lavage, les fabricants ont accordé une attention particulière à l'hygiène : selon les informations publiées, le lave-vaisselle possède une capacité de stérilisation avec une efficacité de 99,99999%.

Conformément aux exigences d'hygiène, le modèle est équipé d'une fonction de séchage à la vapeur fonctionnant à 115 °C. Cela permet non seulement d'éliminer l'humidité, mais ne laisse aucune chance à la prolifération des bactéries.

Contrôle intelligent et design moderne

Grâce à son système de circulation d'air, le Mijia Smart Dishwasher permet de conserver la vaisselle propre et en sécurité pendant une longue période, jusqu'à 240 heures. Ce système garantit un traitement antibactérien avec une efficacité de 99,9%. Pour le confort des utilisateurs, il est également possible d'enregistrer les programmes fréquemment utilisés pour un démarrage rapide.

Le contrôle de l'appareil s'effectue via l'application Xiaomi Mi Home et le système Xiaomi Surge Smart Connect. Quant à son apparence, le nouveau lave-vaisselle est produit dans les coloris « Noir étoilé » et « Blanc cristal givré ». L'éclairage intérieur de la cuve ainsi qu'un indicateur d'état rendent l'utilisation encore plus pratique.

Sur le marché chinois, le prix de cet appareil est de 4704 yuans. Parallèlement, en tenant compte des subventions gouvernementales dans certaines régions, il est possible de l'acheter pour 3999 yuans.