Jorge Jesus annonce sa première sélection pour l'équipe du Portugal

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Jorge Jesus annonce sa première sélection pour l'équipe du Portugal

Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, a dévoilé sa première liste de 25 joueurs avant la prochaine saison de l'UEFA Nations League. Placés dans le groupe A4, les champions en titre visent à défendre leur titre, et cette première liste du sélectionneur a suscité un vif intérêt. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le capitaine de l'équipe nationale et attaquant légendaire Cristiano Ronaldo figure, comme prévu, dans le groupe. La présence de l'attaquant expérimenté est cruciale pour le Portugal, tant sur le terrain qu'en dehors.

Nouveaux visages et convocations surprises

Le sélectionneur a fait appel à quatre nouveaux joueurs. Parmi eux, le gardien Samuel Soares constitue la surprise majeure, recevant sa première convocation. De plus, Nuno Tavares, João Palhinha et Fábio Silva font leur retour en sélection après les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Lors de la conférence de presse, Jorge Jesus a expliqué les raisons de ces changements. Selon lui, il a déjà travaillé avec trois des nouveaux venus, ce qui facilitera leur intégration rapide dans l'équipe.

  • Samuel Soares — gardien appelé pour la première fois en équipe nationale
  • Nuno Tavares — défenseur talentueux de retour dans le groupe
  • João Palhinha — milieu de terrain de retour après près d'un an d'absence
  • Fábio Silva — jeune attaquant appelé pour renforcer la ligne offensive

Harmonie entre présent et futur

L'entraîneur a souligné que le processus de sélection a privilégié la forme actuelle des joueurs dans leurs championnats respectifs. Jesus a précisé que les jeunes joueurs convoqués ne sont pas seulement là pour les résultats immédiats, mais aussi pour bâtir les fondations des futures compétitions internationales.

« Hormis quatre joueurs, je n'avais jamais travaillé avec Fábio, mais j'ai déjà collaboré avec les trois autres », a déclaré Jorge Jesus, cité par Goal.com. L'entraîneur a rappelé qu'ils auront moins de 30 ans lors des compétitions de 2030, les qualifiant de joueurs du présent et du futur.

Parallèlement, certains changements ont eu lieu. José Sá, Nélson Semedo, Samu Costa, Gonçalo Guedes et Matheus Nunes ont été écartés pour des raisons tactiques. L'équipe du Portugal poursuit intensément sa préparation pour réussir ses débuts en Nations League.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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