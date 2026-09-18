Le smartphone Honor X9e Pro est présenté avec une batterie de 11 000 mAh

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Le smartphone Honor X9e Pro est présenté avec une batterie de 11 000 mAh

La marque Honor se prépare à lancer le nouveau smartphone Honor X9e Pro, capable de surprendre le marché. Selon ixbt.com, la caractéristique principale de cet appareil est sa batterie à très haute capacité, qui devrait révolutionner les standards actuels du marché mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

La présentation officielle du nouveau gadget est prévue pour le 24 septembre de cette année sur le marché malaisien. Néanmoins, les principales spécifications techniques de l'appareil ont déjà été révélées par l'entreprise elle-même et par les médias locaux.

Une batterie record et une vitesse de charge rapide

L'atout majeur de ce smartphone est sa source d'alimentation d'une capacité impressionnante de 11 000 mAh. Un tel indicateur est rare, même parmi les modèles phares actuels, offrant aux utilisateurs la possibilité d'utiliser l'appareil pendant plusieurs jours sans recharge.

Il convient de noter que le chargement d'une batterie aussi imposante ne prend pas beaucoup de temps. Le fabricant a intégré une technologie de charge rapide de 80 W, permettant de recharger rapidement cette grande batterie.

Capacités d'affichage et durabilité

Le smartphone se distingue non seulement par son autonomie, mais aussi par son écran extrêmement lumineux. Selon les fuites d'informations, la luminosité maximale de l'écran de l'appareil atteint 10 000 nits, garantissant une visibilité parfaite même sous les rayons directs du soleil.

Honor a également accordé une attention particulière à la résistance physique de l'appareil. Les supports publicitaires montrent clairement que le Honor X9e Pro est hautement résistant aux chocs externes et aux tests, y compris l'immersion dans l'eau chaude.

Appareil photo et coloris

Pour les amateurs de photographie mobile, l'appareil offre également des capacités dignes d'intérêt, étant équipé d'un module photo principal sophistiqué. Le capteur principal dépasse les 100 mégapixels, garantissant des clichés nets et de haute qualité.

Afin d'offrir aux acheteurs une liberté de choix, le Honor X9e Pro sera proposé en quatre coloris attrayants. Il s'agit des variantes de design suivantes :

  • Dawn Gold (or)
  • Midnight Black (noir)
  • Reddish Brown (brun rougeâtre)
  • Royal Purple (violet royal)

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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