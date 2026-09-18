Une version spéciale Lamborghini du smartphone Tecno Pova 8 Pro 5G a été dévoilée

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Une version spéciale Lamborghini du smartphone Tecno Pova 8 Pro 5G a été dévoilée

Selon Ixbt.com, Tecno a officiellement présenté une version spéciale du smartphone Tecno Pova 8 Pro 5G, créée en collaboration avec Tonino Lamborghini. Cet appareil attire l'attention en fusionnant les éléments de design des voitures de sport légendaires avec le monde de la technologie mobile, s'adressant aux utilisateurs qui apprécient un style unique. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

L'apparence du smartphone est travaillée dans une gamme de couleurs noir et rouge, reflétant directement l'esprit de la célèbre marque automobile. Le panneau arrière de l'appareil présente une ligne centrale distinctive appelée Pulse Line. De plus, le motif Signature Shield qui l'entoure a été créé en s'inspirant de la célèbre forme de bouclier de la marque Lamborghini.

Fusion du design et des technologies de pointe

Lors du processus de conception, les designers ont activement utilisé les lignes de la carrosserie automobile, les panneaux de ventilation, les structures en nid d'abeille et les éléments du système d'échappement. Pour la coque arrière, les ingénieurs de Tecno ont utilisé une construction multicouche complexe. Il est souligné que le développement de cette technologie de revêtement a nécessité plusieurs mois de travail.

La première couche de la structure multicouche a subi un traitement spécial pour renforcer la luminosité et les propriétés de réflexion. La deuxième couche utilise des structures de miroir internes spéciales, grâce auxquelles les éléments rouges cachés deviennent visibles lorsque l'angle d'incidence de la lumière change.

Logiciel et ensemble d'emballage riche

Le design spécial ne se limite pas à l'apparence extérieure, il influence également l'interface. Les spécialistes de Tecno ont passé près de quatre mois à développer des fonds d'écran, des icônes et des sonneries exclusifs, dotés d'une palette noir-rouge, de formes géométriques et de motifs en forme de bouclier.

De plus, dans l'interface Alive Matrix Display, la lettre « L » stylisée de la marque Tonino Lamborghini apparaît lors de l'allumage, du déverrouillage et d'autres actions. Le coffret comprend un câble spécialement gainé, un chargeur original et une coque de protection en TPU et PC rappelant les éléments en carbone et en Kevlar.

TecnoLamborghiniSmartphoneTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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