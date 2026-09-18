Un nouveau capteur caché apparaît sur l'écran de l'iPhone 18 Pro

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Un nouveau capteur caché apparaît sur l'écran de l'iPhone 18 Pro

Le dernier fleuron d'Apple, l'iPhone 18 Pro, intègre une innovation technologique dont certains aspects n'avaient pas été révélés lors de la présentation. Selon ixbt.com, le nouvel appareil dispose d'un capteur d'éclairage infrarouge situé directement sous l'écran dans la partie supérieure, dissimulé de manière à ne pas attirer l'attention des utilisateurs. C'est ce que rapporte l'information transmise par Ixbt.com.

Selon les sources de Digital Chat Station, ce nouveau capteur est beaucoup plus difficile à détecter que la caméra sous l'écran des modèles iPhone Duo. Les ingénieurs d'Apple travaillent progressivement à réduire la visibilité de la caméra frontale et des capteurs. L'objectif principal de l'entreprise est de transformer à terme toute la face avant du smartphone en un écran unique et complet, sans aucun trou ni encoche.

L'importance de la nouvelle technologie

Cette approche permet d'éliminer progressivement tous les éléments visibles sur la face avant de l'iPhone. L'amélioration des technologies sous l'écran améliore non seulement l'esthétique, mais offre également un nouveau confort pour visionner du contenu en mode plein écran. Néanmoins, l'introduction de telles solutions complexes dans la production de masse exige une ingénierie de haute précision.

Rappelons que la vente officielle des modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max a débuté aujourd'hui, le 18 septembre, dans la première vague de pays. Le vif intérêt pour les appareils de nouvelle génération suscite une demande importante sur le marché mondial, et les passionnés de technologie cherchent à se procurer ces gadgets.

Parallèlement, des restrictions sur les nouvelles fonctionnalités existent pour les utilisateurs de certaines régions. En particulier, la source indique que les acheteurs en Russie seront confrontés à l'impossibilité d'utiliser ou à la limitation d'au moins 18 services et fonctions lors de l'utilisation de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max.

Les premiers processus sur le marché s'accompagnent également de situations particulières. Notamment, avant même le début des ventes officielles, les modèles iPhone 18 Pro Max ont été mis en vente au centre commercial « Gorbushka » à Moscou, avec des prix atteignant 900 000 roubles. Il s'agit d'une nouvelle manifestation de la demande traditionnelle et de la politique de prix spéculative qui survient chaque année lors de la sortie des nouveaux appareils Apple.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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