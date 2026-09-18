Une Américaine gagne beaucoup d'argent en faisant des câlins à des inconnus

·10·Monde
Une Américaine gagne beaucoup d'argent en faisant des câlins à des inconnus

Ella Love, résidant à New York, a abandonné son métier habituel pour lancer une entreprise insolite basée sur la proximité physique entre les personnes. Elle propose des services de câlins professionnels et affirme en tirer un revenu annuel significatif.

Ella était auparavant enseignante. Plus tard, elle a fait de la fourniture de chaleur humaine par le biais de câlins, dans le respect de limites sûres et convenues, son métier.

Elle indique que lors des bonnes années, ses revenus atteignent jusqu'à 100 000 dollars. Son revenu annuel moyen tourne autour de 60 000 dollars. environ.

Des règles précises sont établies avec les clients avant chaque séance. Les limites personnelles sont strictement respectées tout au long du processus et le service est fourni uniquement dans le cadre convenu.

Selon Ella, ces rencontres permettent à certaines personnes de ressentir une proximité physique et une communication chaleureuse dans un environnement sûr.

L'histoire de cette Américaine, qui gagne sa vie grâce à un métier insolite, montre que les gens peuvent transformer même des services sortant des sentiers battus en une entreprise rentable.

Ella LoveNew YorkCâlinothérapieBusinessInsolite
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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