Xiaomi présente le fonctionnement d'une usine intelligente autonome grâce au système iBrain

Le géant technologique chinois Xiaomi a dévoilé le fonctionnement de son système intelligent iBrain, conçu pour automatiser les processus de production dans sa nouvelle usine de nouvelle génération à Changping. Selon ixbt.com, cette plateforme innovante intègre des capteurs, des actionneurs et un système de prise de décision dans un environnement numérique unifié, propulsant les capacités de l'atelier de production vers un tout nouveau niveau. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Actuellement, le processus d'assemblage des smartphones modernes implique des centaines d'opérations complexes nécessitant une précision extrême. Notamment, l'étape d'installation du panneau arrière, c'est-à-dire le couvercle de la batterie sur le châssis, exige une attention particulière et une excellence technologique. Dans cette opération cruciale, l'écart entre le couvercle et les bords latéraux du boîtier ne doit pas dépasser 0,05 mm de chaque côté, soit l'épaisseur d'un cheveu humain.

Efficacité du système iBrain

Selon le fondateur Lei Jun, les ingénieurs devaient auparavant consacrer environ quatre heures à régler manuellement ces paramètres technologiques ultra-précis. La nouvelle plateforme iBrain analyse en profondeur l'ensemble du processus, suggère automatiquement les valeurs optimales, et a réduit cette opération de réglage à seulement deux minutes.

De même, le temps nécessaire pour détecter et résoudre les pannes sur la ligne de production a été considérablement réduit. Alors que ce processus prenait auparavant jusqu'à deux heures, grâce aux solutions intelligentes modernes, trois minutes suffisent désormais pour résoudre le problème.

Un environnement de production auto-apprenant

La base de ce processus d'amélioration continue repose sur la plateforme industrielle spécialisée de Xiaomi. Le système collecte systématiquement les résultats des réglages précédents et des pannes résolues. Chaque épisode de production devient un nouvel ensemble de données pour les décisions futures.

En pratique, cela garantit que l'usine apprend en continu et devient plus intelligente chaque jour. L'augmentation de la vitesse de production et la résolution des problèmes en quelques minutes démontrent clairement comment les usines technologiques du futur fonctionneront de manière totalement autonome.