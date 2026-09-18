Une faille zero-click critique corrigée sur les smartphones Google Pixel

Google a publié une mise à jour de sécurité urgente pour ses smartphones Pixel. Cette mise à jour vise à corriger une faille de sécurité critique identifiée sous le code CVE-2026-58704 qui, selon ixbt.com, a déjà été exploitée dans des cyberattaques ciblées. C'est ce que rapporte Ixbt.com beradi.

Selon les experts, la vulnérabilité réside dans le logiciel du modem du smartphone, permettant aux attaquants d'élever leurs privilèges. Dans certains scénarios, cela pouvait permettre de sortir de l'environnement isolé du modem pour accéder à d'autres données et composants de l'appareil. En pratique, cela donnait au pirate un contrôle total sur le smartphone.

Le danger des attaques zero-click

L'aspect le plus dangereux de cette vulnérabilité est qu'elle permettait des attaques zero-click . Aucune action de la part du propriétaire du Pixel n'était requise — cliquer sur un lien suspect, installer une application inconnue ou ouvrir un fichier n'était pas nécessaire — tout le processus se déroulait automatiquement.

Selon Ixbt.com, Google a détecté des preuves que la faille CVE-2026-58704 a été utilisée dans des conditions réelles. Toutefois, il ne s'agit pas d'attaques de masse, mais d'opérations ciblées visant un nombre restreint d'utilisateurs.

Enquête et mesures de protection

Pour l'instant, Google n'a pas révélé l'identité des auteurs ni les détails techniques sur la manière dont les attaques ont été menées. L'entreprise n'a pas non plus lié cette faille à un développeur de logiciels spécifique ou à des entités étatiques.

Ces erreurs zero-click sont parmi les ressources les plus précieuses dans le monde de la cybersécurité pour les créateurs de logiciels espions commerciaux, car elles permettent d'accéder à l'appareil de la victime sans aucune interaction ni avertissement.

Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs, Google a inclus le correctif dans la mise à jour de sécurité actuelle. Il est fortement conseillé aux propriétaires de smartphones Pixel de mettre à jour leur système immédiatement.