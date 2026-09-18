Oppo présente le nouveau système d'exploitation ColorOS 17

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Oppo présente le nouveau système d'exploitation ColorOS 17

Oppo a officiellement présenté sa nouvelle interface ColorOS 17 basée sur Android 17 et a publié la liste des appareils qui recevront la mise à jour prochainement. Ce système se distingue en offrant aux utilisateurs non seulement des fonctionnalités avancées, mais aussi des technologies permettant d'augmenter considérablement la vitesse de fonctionnement des smartphones. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le nouveau logiciel comprend des améliorations significatives dans tout le système, avec un accent mis sur le nouveau concept de design Fluid Design et l'augmentation de la productivité grâce aux capacités de l'AI.

Un plan de mise à jour à grande échelle

Selon les plans de l'entreprise, près de 90 appareils dans le monde seront mis à jour vers la version ColorOS 17. Cette couverture étendue n'est pas fortuite, car comme confirmé précédemment, les téléphones des marques OnePlus et Realme recevront également cette mise à jour dans toutes les régions.

Pour l'instant, il a été précisé que le plan de mise à jour initial annoncé ne concerne que les appareils du marché chinois. Néanmoins, les utilisateurs internationaux pourront également tester les nouveautés de ce système sur leurs gadgets préférés dans un avenir proche.

OppoColorOS 17Android 17OnePlusRealme
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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