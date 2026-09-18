Le secret d'un ventre gonflé depuis 30 ans révélé par une opération : qu'ont trouvé les médecins ?

En Inde, un cas médical rare concernant un homme dont le ventre était anormalement gonflé depuis plus de 30 ans a de nouveau attiré l'attention du public. Les médecins soupçonnaient initialement une grosse tumeur, mais ce qui a été découvert lors de l'opération était bien plus inattendu.

Le ventre d'un homme nommé Sanju Bhagat a grossi pendant de nombreuses années. Les médecins ont eu du mal à en déterminer la cause.

En juin 1999, son état s'est brusquement dégradé. Alors que son abdomen exerçait une pression sur son diaphragme, rendant la respiration difficile, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Tata Memorial de Mumbai.

Au départ, les spécialistes pensaient qu'il s'agissait d'une tumeur importante. Cependant, lors de l'intervention chirurgicale, le Dr Ajay Mehta a été confronté à une pathologie congénitale extrêmement rare appelée « fetus in fetu ».

Dans ce cas, un jumeau se développe à l'intérieur du corps de l'autre pendant la grossesse sans parvenir à maturité. Une structure composée de tissus appartenant à son jumeau, dont le développement s'était arrêté avant la naissance et qui utilisait l'apport sanguin de Bhagat, a été retirée de sa cavité abdominale.

Selon les rapports, la structure retirée lors de l'opération pesait environ 4 kilogrammes. On rapporte qu'environ 1 kilogramme était constitué de cheveux.