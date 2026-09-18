Un mystère vieux de 1,4 million d'années résolu : des scientifiques découvrent une espèce de félin inconnue dans les forêts de Bolivie

Une espèce de félin sauvage jusqu'alors inconnue de la science a été identifiée dans les forêts de montagne des Yungas, en Bolivie. Les scientifiques considèrent cette découverte comme la première nouvelle espèce de félin décrite en près de 100 ans.

L'animal, dont le nom scientifique est Leopardus tilcayo, est appelé « tilcayo » par la population locale.

Il mesure environ 46 centimètres de long et pèse seulement 1,4 kilogramme. Son pelage est brun clair avec des taches irrégulières sur le corps.

La nouvelle espèce se distingue des autres « chats-tigres » par sa petite taille et son apparence unique. Les chercheurs ont analysé l'ADN de 38 chats provenant de différentes régions d'Amérique du Sud, dont huit spécimens conservés dans des musées.

Les résultats de l'étude génétique ont révélé que les « chats-tigres », autrefois considérés comme un seul groupe, sont en réalité composés de cinq espèces génétiques distinctes.

Selon les estimations des scientifiques, l'ancêtre du Leopardus tilcayo s'est séparé des autres chats-tigres il y a environ 1,4 million d'années.