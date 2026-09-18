Un passager de 67 ans ayant provoqué un incident dans un avion a été attaché à son siège avec du ruban adhésif

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Un passager de 67 ans ayant provoqué un incident dans un avion a été attaché à son siège avec du ruban adhésif

Aux États-Unis, un passager de 67 ans a semé le trouble à bord d'un avion, insultant les passagers et les membres d'équipage. La situation a dégénéré au point qu'il a dû être immobilisé sur son siège à l'aide de ruban adhésif et de colliers de serrage en plastique.

Selon "The Guardian", l'incident a eu lieu le 3 septembre sur le vol 618 d'American Airlines. L'avion, qui reliait Dallas à Newark dans le New Jersey, a été dérouté vers l'aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington en raison de l'incident.

Juan Mejia, un ancien agent des forces de l'ordre, a aidé à maîtriser la situation. Selon Mejia, Lane Lundin a tenu des propos grossiers, racistes et sexistes envers les membres d'équipage et d'autres passagers.

Un autre passager, Richard Olenik, a déclaré que Lundin avait tenté de frapper un passager assis à côté de lui ainsi qu'une femme qui tentait d'intervenir.

Lundin a ensuite été attaché à son siège en première classe avec du ruban adhésif et des colliers de serrage. Cependant, selon Olenik, il a continué à résister même après avoir été immobilisé.

À l'atterrissage, Lundin a été arrêté. Il est accusé d'agression au second degré et de trouble à l'ordre public.

American AirlinesLane LundinRichard OlenikJuan MejiaIncident Aérien
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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