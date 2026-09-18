Une femme arrêtée pour vol aux États-Unis attire l'attention par sa ressemblance avec Jennifer Lopez

La photo d'identité judiciaire d'une femme de 35 ans, arrêtée dans l'État du Minnesota aux États-Unis pour le vol de batteries, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cependant, ce n'est pas le crime qui suscite l'intérêt, mais sa frappante ressemblance avec la célèbre chanteuse Jennifer Lopez.

La photo prise lors de son arrestation a fait l'objet de nombreuses discussions sur Internet. Les utilisateurs ont comparé ses traits du visage et son apparence générale à ceux de Jennifer Lopez, laissant divers commentaires humoristiques.

Certains internautes l'ont même qualifiée de « doublure » ou de sosie de la chanteuse. La femme a été arrêtée pour avoir volé des batteries dans un magasin. Pourtant, après la diffusion de sa photo de police, le sujet principal des discussions en ligne est devenu sa ressemblance avec Jennifer Lopez.

Cet incident a démontré une fois de plus comment certaines images peuvent rapidement devenir populaires sur Internet pour des raisons inattendues.