La 46e Olympiade d'échecs, qui a débuté à Samarcande, est riche en sensations dès les premiers tours. Lors de la 2e ronde, bien que l'équipe nationale d'Inde ait remporté une victoire difficile contre l'Indonésie (2,5 : 1,5), un résultat inattendu a été enregistré sur le 4e échiquier : le champion du monde en titre D. Gukesh a concédé le nul face à l'Indonésien Satria Duta Sahaya. Suite à ce match nul surprise, le classement ELO en direct de la superstar indienne a chuté de 3,5 points pour atteindre 2699,5. C'est la première fois en quatre ans que Gukesh tombe sous la barre du « club des 2700 », considéré comme l'élite mondiale.

Il occupe actuellement la 32e place du classement mondial en direct. Pourtant, le talentueux grand maître avait atteint le sommet de sa carrière en octobre 2024 avec un pic à 2794 ELO. Fait marquant, l'un des leaders de l'équipe d'Ouzbékistan, Nodirbek Yakubboev (2698,1), qui a ajouté +13,1 points à son classement après une superbe victoire au 2e tour, s'est rapproché dangereusement du champion du monde, le talonnant à la 33e place.

Alors, pourquoi le jeu de Gukesh n'a-t-il pas fonctionné sur les échiquiers de Samarcande, comment cette chute à 2699,5 affectera-t-elle sa lutte pour la couronne mondiale, et Yakubboev pourra-t-il le dépasser ?

« Une perte de 3,5 points et la sensation de Samarcande » : Chronique du 2e tour

Le match contre l'Indonésie et les changements radicaux dans le classement de Gukesh :

Un match complexe contre l'Indonésie : Bien que l'Inde ait gagné 2,5 : 1,5, leur star principale n'a pas réussi à percer la défense de Satria Duta Sahaya ;

Première baisse en 4 ans : La chute de D. Gukesh sous les 2700 (2699,5) est son score le plus bas des quatre dernières années ;

Du sommet à la 32e place : Le joueur, qui était au sommet avec 2794 ELO en octobre 2024, est aujourd'hui tombé à la 32e place du classement mondial ;

Jeu sous pression : Faire match nul contre un adversaire moins bien classé sur le 4e échiquier porte un coup dur au classement des grands maîtres de haut niveau.

« Yakubboev poursuit le champion » : Situation dans le classement en direct

Classement FIDE en direct après le 2e tour de l'Olympiade de Samarcande :

32e place : D. Gukesh (Inde) — 2699,5 (-3,5) ;

33e place : Nodirbek Yakubboev (Ouzbékistan) — 2698,1 (+13,1) ;

34e place : Veselin Topalov (Bulgarie) — 2695,0 ;

35e place : Wang Hao (Chine) — 2694,0 ;

36e place : Santosh Gujrathi Vidit (Inde) — 2693,6 (-3,4).

L'Ouzbek le grand maître Nodirbek Yakubboev, grâce à son récent succès, n'est plus qu'à 1,4 point du meilleur grand maître mondial, créant une réelle opportunité de le dépasser.

Conclusion des experts et analystes d'échecs

Les expertssur la crise de Gukesh :

Pression du titre mondial : La forte pression psychologique après avoir remporté la couronne et le fait que les adversaires se préparent avec une attention redoublée contre lui pèsent sur le jeune joueur ;

Spécificité du format de l'Olympiade : Dans les matchs par équipe, accepter un nul de sécurité pour la tactique globale plutôt que pour l'individuel peut gravement nuire au classement personnel ;

L'intensité des joueurs ouzbeks : L'enthousiasme de nos représentants, jouant à domicile, montre qu'ils sont capables de surpasser même les plus grands sportifs du monde.

La 46e Olympiade de Samarcande ne fait que commencer, et ce revers historique de D. Gukesh a ouvert la voie à une compétition encore plus intense pour les tours restants.

Selon vous, D. Gukesh retrouvera-t-il son jeu lors des prochains tours à Samarcande pour revenir dans le « club des 2700 » et le top 10 mondial ? Notre représentant Nodirbek Yakubboev pourra-t-il dépasser le champion du monde en titre et entrer dans le top 30 ? Laissez vos analyses et prédictions en commentaires et partagez cette analyse du drame échiquéen de Samarcande avec tous les passionnés d'échecs et vos amis !